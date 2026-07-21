Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede vatandaşların yeşilin, doğanın içerisinde keyifle vakit geçireceği yeni sosyal projeleri birer birer şehre kazandırıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde vatandaşların sosyal yaşamına değer katacak projelerini bir bir hayata geçirirken, Karapürçek'te inşa edilen Mesire Alanı Projesi de planlanan takvim doğrultusunda adım adım ilerliyor.

Başkan Alemdar, 'Çocuklarımız için birbirinden farklı oyun grupları, ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği piknik alanları, çay ve kahve eşliğinde dinlenme imkânı sunacak kır kahvesi, yürüyüş ve bisiklet yolları ile geniş otoparkın yer alacağı mesire alanımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Çok yakında ilçemize yakışır, her yaştan vatandaşımızın keyifle vakit geçireceği bu sosyal yaşam alanını hizmete açacağız' dedi.

SGM'DEN SONRA YENİ BİR HİZMET DAHA KAZANDIRILIYOR

Karapürçek'te yapımı son aşamaya gelen Sosyal Gelişim Merkezi'nin ardından ilçede yaşayan vatandaşların keyifle vakit geçireceği, nefes alabileceği yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor.

MESİRE ALANINDA ÇALIŞMALAR HIZLI İLERLİYOR

Kısa süre önce inşasına başlanan Karapürçek Mesire Alanı'nda tesislerin temel imalatları tamamlandı, piknik alanlarının planlarıyla proje sahasındaki altyapı işlemleri ise devam ediyor.

İlçede yaşayan binlerce kişinin buluşma noktası olacak proje, inşa takvimi doğrultusunda adım adım ilerliyor.

'BÖLGENİN GÖZDESİ OLACAK'

Karapürçek'e değer katan yatırımların bir bir hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Yusuf Alemdar şunları söyledi: 'Çocuklarımız için birbirinden farklı oyun grupları, ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği piknik alanları, çay ve kahve eşliğinde dinlenme imkânı sunacak kır kahvesi, yürüyüş ve bisiklet yolları ile geniş otoparkın yer alacağı mesire alanımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çok yakında ilçemize yakışır, her yaştan vatandaşımızın keyifle vakit geçireceği bu sosyal yaşam alanını hizmete açacağız.'

Karapürçekli vatandaşlar, ilçenin ilk mesire alanının hizmete açılmasını büyük bir heyecanla bekliyor.

'İLÇEMİZE DEĞER KATACAK'

Bölge sakini Veysel Kılıçkan, 'Karapürçek'te uzun zamandır beklenen bu projenin hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen herkese, özellikle de Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyoruz' dedi.

'DOĞAYLA İÇ İÇE MODERN BİR YAŞAM ALANI'

Osman Yiğit ise, 'İlçemize yeşillikler içerisinde modern bir tesis kazandırılıyor. İlçemiz adına çok değerli bir yatırım olduğunu düşünüyorum' diye konuştu.

NELER YER ALACAK?

İçerisinde farklı yaş gruplarına özel çocuk oyun alanları, piknik alanları, kır kahvesi, yürüyüş ve bisiklet yolları ile otopark gibi birçok sosyal donatı yer alacak.