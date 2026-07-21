Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Suna Mercan'ın kızları Eda Mercan ile Birgül ve Selçuk Göralcan'ın oğulları Yalım Göralcan, düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İstanbul Baltalimanı Portaxe'de gerçekleştirilen düğün törenine, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda seçkin davetli katılarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Düğün törenine; Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, AK Parti İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, İl Genel Meclisi Üyesi Taner Altın, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz başta olmak üzere bölge protokolünden çok sayıda isim katılım sağladı.

Gerçekleşen törenle dünya evine giren Eda ve Yalım çifti, hayatlarını birleştiren imzayı atarken, davetliler de genç çifte bir ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu.