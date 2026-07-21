Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgilere göre olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi.

E.Ö. isimli vatandaş, Facebook üzerinden gördüğü ilan nedeniyle satıcıyla iletişime geçti. İddiaya göre iki adet üç tekerlekli motosiklet satın almak için karşı tarafın verdiği hesaba toplam 70 bin TL gönderdi.

Ödemenin ardından dolandırılmış olabileceğinden şüphelenen E.Ö., gönderdiği paranın iadesini talep etti. Ancak karşı taraftan herhangi bir geri ödeme yapılmadığı öne sürüldü.

Şikayet üzerine olayla ilgili 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. Olayla ilgili evrakın ikmalen adli makamlara gönderileceği öğrenildi.