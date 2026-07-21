İSTANBUL (İGFA) - Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklu bulunan sanatçı Haluk Levent, kamuoyuyla paylaştığı uzun mektupta kumar bağımlılığı nedeniyle büyük borç batağına sürüklendiğini kabul etti. Ahbap Derneği'nin bağışlarının amacı dışında kullanılmadığını savunan Levent, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yayımladığı 'Veda Öncesi' ve 'Son Mektup - Veda' başlıklı açıklamalarında hem kişisel yaşamına hem de Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmaya dair dikkat çeken iddialarda bulundu.

Mektubunda kumar bağımlılığı nedeniyle yıllar içinde ağır borç yükü altına girdiğini itiraf eden Levent, yüzlerce kişiden borç aldığını ve bu borçları ödeyebilmek için daha fazla borçlanmak zorunda kaldığını belirtti. Yaşadığı mali çöküşün sorumluluğunu üstlenen sanatçı, 'Battım, çıkamadım. Kumar oynadım, borsa oynadım. Tüm rezaletlerimi burada itiraf ediyorum' ifadelerini kullandı.

Levent, buna karşın Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların usulsüz kullanıldığı yönündeki iddiaları reddederek, 'Deprem döneminde toplanan bağışların bir lirası bile çalınmadı. Beni alacaklarımla, borçlarımla yargılayın ama Ahbap bağışlarıyla yargılamayın' dedi.

Kişisel borçları nedeniyle dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdiğini kabul eden Levent, bu işlemlerin denetim öncesinde geri ödenmesi için hazırlık yaptığını ancak gözaltına alınması nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini öne sürdü.

Mektubunda İçişleri Bakanı Akın Gürlek'e de seslenen Haluk Levent, gözaltı sürecinin zamanlamasına ilişkin çeşitli iddialarda bulundu. Levent, bazı iş insanlarıyla yapılan görüşmeler ve operasyon sürecinin planlanmasına ilişkin iddialarını yargı makamlarının ve HTS kayıtlarının ortaya çıkaracağını savundu.

Sanatçı, ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK), 2017-2026 yılları arasındaki tüm hesap hareketlerinin incelenmesi çağrısında bulunarak, kişisel mal varlığından yüz milyonlarca liralık yardım yaptığını iddia etti.

Deprem dönemindeki tüm bağış ve harcamaların resmi kayıtlarla doğrulanabileceğini öne süren Levent, kamu kurumlarına söz konusu harcamaların kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu. Haluk Levent, 5 sayfalık mektubunun sonunda ise Ahbap gönüllülerine, bağışçılara ve destekçilerine seslenerek, derneğin deprem bağışlarına ihanet edilmediğini savundu ve kamuoyundan resmi kayıtların açıklanmasını talep etti.