Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, Konya'daki kamu kurumları ve iş dünyası kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen 'İş Teftişi Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı' Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, Konya'daki kamu kurumları ve iş dünyası kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen 'İş Teftişi Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı', Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda iş teftişi süreçlerinde rehberlik anlayışı, işverenlerin yükümlülükleri ve çalışma hayatına ilişkin güncel uygulamalar ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından; Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, SGK İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği iş birliğinde düzenlenen 'İş Teftişi Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı', Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Tanrısever, SGK İl Müdürü Erkin Avcı, İŞKUR İl Müdürü Öncer Çiftçi, Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan ile çok sayıda iş insanı ve sektör temsilcisi katıldı.

Programda; çalışma hayatı mevzuatının uygulanmasına ilişkin hukuki sorunlar ve çözüm önerileri, iş teftişinde işin yürütümü kapsamında işverenlerin yükümlülükleri ile iş sağlığı ve güvenliği alanında uyulması gereken kurallar ve denetim yaklaşımı gibi başlıklar ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını iş dünyası adına gerçekleştiren Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın güçlü üretim altyapısı, sanayi kapasitesi ve girişimcilik kültürüyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Öztürk, özel sektörün yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın temel taşı olduğunu vurgulayarak, çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin değerlendirilmesinde işletmelerin üstlendiği sorumlulukların ve ülke ekonomisine sağladığı katkının birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

Çalışan haklarının korunmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çeken Öztürk, çalışma hayatında esas olanın işçi ile işvereni karşı karşıya getiren değil, üretimi, emeği ve sosyal güvenliği birlikte koruyan dengeli bir sistem oluşturmak olduğunu söyledi.

MUSTAFA TANRISEVER: 'ÖNLEYİCİ YAKLAŞIM ÇALIŞMA BARIŞINI GÜÇLENDİRİYOR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Tanrısever ise çalışma hayatının ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli değiştiğini belirterek, dijitalleşme ve küresel rekabetin işverenler ile çalışanlar açısından yeni sorumluluklar doğurduğunu ifade etti.

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın temel yaklaşımının yalnızca mevzuata aykırılıkları tespit etmek olmadığını belirten Tanrısever, işverenlere rehberlik eden ve riskleri önceden belirleyerek çalışma hayatında önleyici anlayışı güçlendirmeyi amaçlayan bir kamu hizmeti yürüttüklerini söyledi.