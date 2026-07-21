Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi tarafından düzenlenen Çevre Bilim Akademisi, çocukları eğlenceli ve öğretici atölyelerle buluşturuyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de yaz tatilini verimli geçirmek isteyen minik katılımcılar, programın ilk etkinliği olan Su Döngüsü Atölyesi ile yaşamın özü suyun önemini keşfederken, eğitici etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

Atölye kapsamında çocuklar, suyun doğadaki yolculuğunu keşfederek kendi su döngüsü çalışmalarını tasarladı. Gerçekleştirilen deneylerle suyun buharlaşma, yoğunlaşma ve yağış süreçlerini uygulamalı olarak gözlemleyen öğrenciler, eğitici oyunlarla öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldu.

ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ AKTARILACAK

Çevre Bilim Akademisi, 5-7 yaş, 8-10 yaş ve 11-14 yaş olmak üzere üç farklı yaş grubuna hitap edecek aktivitelerden oluşuyor. Saat 10.00 ve 14.00 olmak üzere iki seanstan oluşacak.

Akademide, 5-7 yaş grubu katılımcılar her pazartesi, 8-10 yaş grubu katılımcılar her Çarşamba, 11-14 yaş grubu katılımcılar ise her Cuma eğitim görecek.

Toplamda 5 hafta sürecek olan Çevre Bilim Akademisi boyunca çocuklar; çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık başta olmak üzere sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazandırılarak birbirinden farklı atölyelerde bir araya gelecek. Çocukların bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerde, uygulamalı çalışmalar ve eğlenceli içeriklerle öğrenme deneyimi desteklenecek.