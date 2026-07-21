Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Osmangazi Belediyesi, Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sosyal etkinliklerle desteklemeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Alzheimer Gündüz Bakım Evi (ALBAM) üyeleri için Demirtaş Mesire Alanı'nda piknik programı düzenlendi.

Şehrin doğal güzellikleri arasında bir araya gelen ALBAM üyeleri, gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Müzik eşliğinde eğlenen, sohbet eden ve birlikte oyunlar oynayan katılımcılar, günlük yaşamın rutininden uzaklaşarak huzurlu bir gün geçirdi.

Uzman ekiplerin eşliğinde gerçekleştirilen program, üyelerin sosyal iletişimlerini güçlendirirken fiziksel ve zihinsel açıdan da aktif kalmalarına katkı sundu.

'DOĞAYLA İÇ İÇE GÜZEL BİR GÜN GEÇİRMELERİNİ İSTEDİK'

Piknik programı hakkında bilgi veren ALBAM Sosyal Hizmet Uzmanı Nazlı Dolu, düzenlenen etkinliklerin Alzheimer hastalarının sosyal yaşamla bağlarını güçlendirmeyi amaçladığını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

'Üyelerimizin arkadaşlarıyla bir araya gelerek sosyalleşmelerini desteklemek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla bu piknik etkinliğini düzenledik. Onların doğayla iç içe güzel bir gün geçirmelerini istedik. Bu imkanı bizlere sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz.'

Doğanın huzur veren atmosferinde unutulmaz bir gün geçiren katılımcılar, kendilerini yalnız bırakmayan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederek bu tür buluşmaların büyük anlam taşıdığını dile getirdi.