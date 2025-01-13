Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarihi miraslara sahip çıkıyor. 1922 yılında inşa edilen ve şehrin simgelerinden bir tanesi olan Adapazarı Kuyudibi Mahallesi’nde ki tarihi konak, uzun yıllardır terk edilmiş, âtıl durumdaydı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Kuyudibi Mahallesi’nde kullanılmayan ve hasarlı durumdaki 103 yıllık tarihi konağı aslına uygun yeniden inşa etmek için arazide ilk kazmayı vurdu. Şehrin nadir eserlerinden biri olan 1922 yılında inşa edilen konak yine Osmanlı izlerini taşıyacak.

Büyükşehir ilk kazmayı vurdu

Terk edildiği için bakımsız kalan ve zamanla yıkılan tarihi konak için Büyükşehir hızla harekete geçti. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan ve şehrin ayakta kalan en eski yapılarından olan konağın aslına uygun yeniden inşası için çalışmalara başlayan Büyükşehir, ilk kazmayı vurdu.

Başkan Alemdar’ın talimatıyla

Başkan Yusuf Alemdar’ın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında, 103 yıllık tarihe ev sahipliği yapılan alanda Büyükşehir’in incelemeleri de tamamlandı. Araştırmalar ışığında yeni bir proje hazırlayan ekipler, konağın yıkımını aslına uygun şekilde inşa etmek üzere tamamladı.

İlk kazma vuruldu

Temeli kazılan ve beton dolgusu atılan tarihi konağın üst yapısı birebireski görüntüsüyle inşa edilecek.Üst yapının tamamı ahşap uygulamayla inşa edilerek, Osmanlı zamanı izlerini taşımaya devam edecek.

Kültürel miras

Tarihi konağın yeniden yapılmasıyla beraber, yapı eski görkemine kavuşacak ve geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kurarak kültürel mirası yaşatacak.