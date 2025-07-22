Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın müjdesini verdiği, Adapazarı Çevre Yolu’ndan Kuyudibi Kavşağı’na kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan Alparslan Türkeş Caddesi’nde ilk kazma vuruldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tarafından kısa bir süre önce müjdesi verilen Alparslan Türkeş Caddesi’nde ilk kazma vuruldu.

Asfalt öncesi kazı çalışmalarının hummalı bir şekilde başladığı güzergahta, Ankara Caddesi tarafından iş makineleriyle çalışmalar başladı.

Adapazarı Çevre Yolu’ndan başlayan Alparslan Türkeş Caddesi’nin Kuyudibi Kavşağı’na kadar kesintisiz bağlanarak 4 kilometreye çıkarılmasını sağlayacak 700 metrelik duble yol, şehir merkezinde kuzey ve güneyi birbirine bağlayan önemli bir alternatif güzergâh görevi görecek.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada,“Toplamda 700 metre uzunluğundaki Alparslan Türkeş Caddesi’nde kazı çalışmalarımız başlamıştır. Şehir içi ulaşımı daha verimli hale getirecek hat, aynı zamanda hem araç hem yaya hareketliliğini de daha düzenli hale getirecek önemli bir çalışmadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, ulaşımı rahatlatacak ve bölgedeki yaşam kalitesine katkı sağlayacak hattın şimdiden şehrimize hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.