Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 5. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması'nda herkesin merakla beklediği kazanan isimler açıklandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da sonuçları merakla beklenen 'Bu Şehir Hepimizin' temalı 5. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması'nda en iyi kareler seçildi. Şehrin dört bir yanında kent dokusunu, geleneğini ve değerlerini yansıtan fotoğraflar arasından Cengiz Türkoğlu'nun 'Tozlu Camii' fotoğrafı birinci oldu, ikinciliği Emirhan Tetik'in 'Karasu' eseri kazandı ve üçüncülük ödülü ise Serkan Özkan'ın 'Rüzgâr Gülleri' fotoğrafına verildi. Büyükşehir, usta isimlerden oluşan jürinin seçtiği en güzel 6 kareyi yayınladı.

184 FOTOĞRAFÇI, 747 ESER

'Bu Şehir Hepimizin' temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye'nin farklı illerinden 184 fotoğrafçı toplam 747 eserle katıldı. Kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini, geleneklerini ve şehir dokusunu yansıtan fotoğraflar, seçici kurulun titiz değerlendirmesinden geçti.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 'TOZLU CAMİİ'NİN

Yarışmada birincilik ödülünü 'Tozlu Cami' adlı fotoğrafıyla Cengizhan Türkoğlu, ikincilik ödülünü 'Karasu' adlı eseriyle Emirhan Tetik, üçüncülük ödülünü ise 'Rüzgâr Gülleri' fotoğrafıyla Serkan Özkan kazandı.

Mansiyon ödüllerini ise Dilek Subaşı'nın 'Balık Zamanı', Serdar Uygunoğlu 'Kent Park Aktivite' ve Yüksel Yavuz 'Beşoluk Yaylası' kareleri kazandı. Büyükşehir, fotoğraf karelerini ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

ESERLER OSM'DE SERGİLENECEK

Yarışmada dereceye giren fotoğrafların yanı sıra 37 fotoğraf sanatçısına ait eserler sergilemeye alınacak. Fotoğraflar, 9 Aralık Salı günü Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) düzenlenecek ödül töreniyle görücüye çıkacak.

Büyükşehir Belediyesi, 'Bu Şehir Hepimizin' temasıyla düzenlenen yarışmaya gösterilen yoğun ilgi için tüm sanatçılara teşekkür etti.

