6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 'Asrın Felaketi' olarak hafızalara kazınan depremlerin üçüncü yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Yıldırım ilçesi Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu'nda anma programı düzenlendi.

BURSA (İGFA) - Anma programına İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Gürhan Çokgezer ile Yıldırım İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Sevinç katılım sağladı. Sabahın erken saatlerinde okul bahçesinde bir araya gelen öğretmenler ve öğrenciler; depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuyarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Eğitim camiası olarak, yitirdiğimiz her bir canın hatırasını kalbimizde yaşatmaya devam ediyor; geçmişin acısını ortak bir hafızaya, geleceğin umudunu ise güçlü bir dayanışmaya dönüştürme kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır diliyoruz. Mekânları cennet, ruhları şad olsun.