İzmir'de uzun bir aradan sonra yeniden düzenlenen 3. Ulusal Bağcılık ve Ürünleri Sempozyumu kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen uzmanlar Karabağlar Belediyesi'nin desteğiyle Kavacık Köyü'nü ziyaret etti. Katılımcılar, köyün coğrafi işaretli üzümü hakkında bilgi alarak üretim süreçlerini yerinde inceledi.

İZMİR (İGFA) - Edirne, Ankara, Bolu, Mardin, Tokat, İstanbul, Manisa ve Aydın'dan gelen gıda ve ziraat mühendisleri, akademisyenler ile oda temsilcilerine, Kavacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yalçın ve Kavacık Kadın Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan ev sahipliği yaptı. Yalçın ve Özkan, konuklara bölgenin tarihi, üretim yapısı, üzüm çeşitliliği ve kooperatif çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Ziyaret kapsamında Kavacık'taki bağlarda incelemelerde bulunan katılımcılar, bağın toprağı, iklim yapısı, üzüm verimi ve üretim yöntemleri üzerine gözlemler yaptı. Köyün doğal dokusu, bağların yapısı ve üzümün aroması hakkında çeşitli notlar alan uzmanlar, Kavacık üzümünün bölgeyle olan uyumunun ve kendine özgü tadının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım ise bağcılığın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu vurguladı.

Karabağlar Belediyesinin de destekçileri arasında yer aldığı 3. Ulusal Bağcılık ve Ürünleri Sempozyumu, Türkiye'nin bağcılık açısından zengin coğrafyasında akademik bilgi ile sektör deneyimini buluşturmayı, yerel üzümlerin kullanım alanlarını genişletmeyi ve sektöre sürdürülebilir bir yön kazandırmayı hedefledi.

Ayrıca sempozyum ekinin hazırlamış olduğu hoşgeldin paketlerinde Kavacık Üzüm Lokumu da yer aldı. Böylece konuklar kendine has aroması ve tadıyla lezzetli Kavacık üzüm lokumunu da tatma imkanı buldu.