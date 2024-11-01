Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi 2. Hafta karşılaşmasında Etimesgut Belediyesi’ni ağırlayacak.SAKARYA (İGFA) - Erkekler Basketbol 2. Ligi 2. hafta karşılaşması 2 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de Atatürk Kapalı Salonu’nda oynanacak.

Saha ve seyircisi önünde bu sezon ilk mücadelesine çıkacak Büyükşehir’in dev adamlarında mutlak hedef galibiyet olacak.

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Girişlerin ücretsiz olacağı karşılaşmayla ilgili Büyükşehir Belediyesi basketbol severlere çağrıda bulunarak, tüm Sakaryalı sporseverler dev adamlara destek için tribüne davet edildi.

Kaynak: igf