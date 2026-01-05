Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında gerçekleştirdiği en zorlu görevlerde binlerce bina, orman, fabrika yangınında yüzlerce hayatı umuda bağladı. Ekipler, 4 bin 215 kurtarma görevinde ise yüzlerce vatandaşa nefes oldu.

İtfaiye Dairesi'nden yapılan açıklamada, 'Orman yangınlarıyla yüreğimizin sızladığı anları da bir bebeğin hayata geri döndüğü anın umudunu da birlikte yaşadık. 1 milyon vatandaşımızın huzuru için ateşle savaşmaya, en zorlu görevleri ifa etmeye devam edeceğiz' ifadeleri kullanıldı. Sakarya'da binlerce kişi yangın, afet ve felaket anında hangi aksiyonları alması gerektiğini Büyükşehir'den öğrendi.

Özellikle orman olmak üzere yangın vakalarının çok yoğun olduğu, binlerce anonsun yapıldığı 2025 yılında Sakarya'nın ateş savaşçıları binlerce hayata umut, yeşil cennete ise koruyucu oldu.

Açıklanan rapora göre Sakarya'da son 1 yıl içinde 676 bina, 264 iş yeri, 361 araç, şehrin özellikle güney bölgesinde 55 orman yangını olmak üzere toplamda 5 bin 194 yangın vakasına müdahale edildi.

Yüzlerce insan yangının içinde, umudun tükendiği anlarda Büyükşehir ekiplerince kurtarıldı. Bunların yanında hayvan ve insan kurtarma olmak üzere toplam 4 bin 215vakada yüzlerce can, ölümün kıyısından alındı.

HAYAT NÖBETÇİLERİ, HAYAT OLDU

Karadeniz Sahilleri'nde ise yaz sezonunda 3 ay boyunca hayat nöbetçileri, yüzlerce vatandaşı ölümün kıyısından aldı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde kayda geçen, kurtarılan tatilci sayısı 600'ün üzerine çıktı. Büyükşehir İtfaiyesi, bunların yanında şehirde yangın felaketinin önlenmesi ve hayatın akışına zeval gelmemesi için bin 696 işyerinde tek tek ruhsat denetimi yaptı.

İhtiyaç oluşması sebebiyle toplam 636 farklı yangın güvenlik raporu oluşturan itfaiye ekipleri, 34 proje görüşü bildirdi, 494 projeye danışmanlık verdi ve şehrin dört bir yanında 166 yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Sakarya'da son 1 yılda 23 bin 548 vatandaş yangın, afet ve felaket anında alması gereken aksiyonu, yapması gereken hareketleri Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerinden tüm detaylarıyla öğrendi.