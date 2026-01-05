Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediyenin satış yetkisi aldığı taşınmazlarla ilgili çıkan iddialara yanıt geldi. Mudanyalı köylülerin traktörleriyle gerçekleştirdiği eylemlerine konu olan alanların köy tüzel kişiliklerine ait olmadığını belirten Mudanya Belediyesi, sadece ekonomik değeri düşük ve kamu yatırımı açısından işlevsiz 8 taşınmazın satışa çıkarıldığını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, son dönemde kamuoyunda tartışma konusu olan taşınmaz satışlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, satış yetkisi alınan taşınmazların köylere ait olmadığı, belediye mülkiyetinde bulunduğu ve tapu ile meclis kayıtlarıyla statülerinin net şekilde belirlendiği vurgulandı.

Toplam 28 taşınmaz için satış yetkisi aldığını, teknik ve işlevsel değerlendirmeler sonucunda 20 taşınmazın kamu yararı doğrultusunda satış kapsamı dışında tutulduğunun altını çizen Mudanya Belediyesi, yalnızca ekonomik değeri düşük ve kamu yatırımı açısından işlevlendirilmesi mümkün olmayan 8 taşınmazın satışa çıkarıldığını açıkladı.

Açıklamada, Mudanya Belediyesi'nin köylü ve üreticileri destekleyen projelere öncelik verdiği de hatırlatıldı.

Kooperatiflerle ortak kurulan İmece AŞ aracılığıyla Zeytinyağı Fabrikası'nın hayata geçirildiği, köy ikameti bulunan vatandaşlara Köy İçi Proje Desteği ve ücretsiz mimari proje desteği sağlandığı belirtilirken, amaçlarının köyde yaşamı zorlaştırmak değil, üretimi ve yerinde yaşamı teşvik etmek olduğunu vurguladı. Satış yerine kiralama önerilerine de yanıt veren belediye, 'Kiralamayı daha önce iki kez ihale yoluyla denedik, ancak talip çıkmadı. Satışa çıkarılan taşınmazlara şu ana kadar talep oluşmamış olması da bu alanların değeri yüksek veya kritik köy arazisi olmadığını gösteriyor' açıklamasında bulundu.

Mudanya Belediyesi, taşınmazlarla ilgili süreçlerin şeffaf biçimde belge ve kayıtlarla kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini duyurdu.