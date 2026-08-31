Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, çeşitli branşlarda başarılarına devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, dağ bisikleti, güreş ve atletizm branşlarında katıldıkları farklı organizasyonlarda önemli dereceler elde ederek başarılarına yenilerini ekledi.

26-28 Ağustos tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası 6. Etap Dağ Bisikleti Yarışı ve Kahramanmaraş Ulusal Dağ Bisikleti Yarışlarında mücadele eden Büyükşehir Belediyesi sporcuları, farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti.

Zorlu yarışlarda U17 erkekler XCC (Short Track) kategorisinde yarışan Ömer Baha Şahin ikinci olurken, U15 erkekler XCC (Short Track) kategorisinde Yusuf Akın ikinci, Ömer Asaf Sağlam ise üçüncü oldu.

Güreş branşında da Büyükşehirli sporculardan başarılı sonuçlar geldi. 26 Ağustos'ta Çanakkale'de düzenlenen 672. Geleneksel Çanakkale Çardak Gelişim Ligi Yağlı Güreşlerinde mücadele eden Barış Bayav, başaltı kategorisinde üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

29 Ağustos'ta düzenlenen 5. Geleneksel İstanbul Maltepe Ulugazi Yağlı Güreşlerinde ise Büyükşehir Belediyesi sporcusu Muhammed Enes Kösemusul, küçükorta büyük boy kategorisinde üçüncü oldu.

ATLETİZMDE DE DERECELER GELDİ

29 Ağustos'ta Kocaeli'de gerçekleştirilen Ultra Maratonda mücadele eden Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları da başarılı sonuçlara imza attı. 40-44 yaş kategorisinde yarışan Cengiz Han şampiyon olurken, 15 kilometre koşusunda mücadele eden Kamil Utku Özdemir üçüncü olarak kürsüde yer aldı.