Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli judocuları Tuğçe Beder ve İbrahim Tataroğlu, İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanarak Türkiye'ye çifte gurur yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Spora ve sporcuya sağladığı güçlü destekle Türk sporunun lokomotif kulüplerinden biri haline gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, 20. Akdeniz Oyunları'nda Kocaeli'yi ve Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

Mavi-beyazlı kulüp; judo, karate, atıcılık ve tekerlekli paten branşlarında toplam 13 milli sporcusuyla İtalya'nın Taranto kentindeki dev organizasyonda madalya mücadelesi veriyor. Kağıtspor'un geniş sporcu kadrosuyla milli takıma sağladığı katkı, Büyükşehir'in bireysel sporlara verdiği önemin en güçlü göstergelerinden biri oldu.

TUĞÇE BEDER KÜRSÜNÜN ZİRVESİNDE

Kadınlar 48 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Kağıtsporlu milli judocu Tuğçe Beder, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla rakiplerine geçit vermedi. Çeyrek finalde Sırbistan'dan Nevena Milic'i, yarı finalde İspanya'dan Mireia Rodriguez Salvador'u mağlup eden Beder, finalde Tunuslu Oumaima Bedioui ile karşılaştı. Zorlu final mücadelesinden galibiyetle ayrılan milli sporcu, altın madalyaya uzanarak ay-yıldızlı bayrağı zirveye taşıdı.

İBRAHİM TATAROĞLU'NDAN ALTIN ZAFER

Kağıtspor'un bir diğer milli judocusu İbrahim Tataroğlu da erkekler +100 kilo kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Yunanistan'dan Panagiotis Papanikolaou'yu ve yarı finalde Hırvatistan'dan Mikita Sviryd'i mağlup ederek finale yükselen Tataroğlu, ev sahibi İtalya'dan Kwadjo Anani ile karşılaştı.

Rakibini ippon ile mağlup eden genç judocu, altın madalyanın sahibi olarak İstiklal Marşı'nı Taranto'da dinletti.

KAĞITSPOR'UN BAŞARISI BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ

Tuğçe Beder ve İbrahim Tataroğlu'nun kazandığı iki altın madalya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin spora yaptığı uzun soluklu yatırımların uluslararası arenadaki karşılığı oldu.

Altyapıdan elit sporcu seviyesine kadar uzanan güçlü sistemiyle milli takımlara sporcu kazandıran Kağıtspor, Akdeniz Oyunları'nda elde edilen çifte şampiyonlukla Türk sporundaki öncü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

BÜYÜKAKIN ŞAMPİYONLARI KUTLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ay-yıldızlı bayrağı zirveye taşıyan Kağıtsporlu milli sporcuları tebrik etti. Tuğçe Beder'in başarısıyla gurur duyduklarını belirten Başkan Büyükakın, 'İstiklal Marşımızı gururla okutup bayrağımızı zirveye taşıyan evladımızla gurur duyuyoruz. Tebrikler Tuğçe' ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükakın, İbrahim Tataroğlu'nun şampiyonluğuna ilişkin mesajında ise, 'Akdeniz Oyunları'nda bayrağımızı gururla dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten Kağıtsporlu milli judocumuz İbrahim Tataroğlu'nu yürekten kutlarım. +100 kilo kategorisinde altın madalya kazanarak bizlere bu büyük mutluluğu yaşatan evladımızın başarısıyla gurur duyuyor, yetişmesinde emeği geçen antrenörlerimize ve kulüp ekibimize teşekkür ediyorum' dedi.

MAVİ-BEYAZLI FORMADAN MİLLİ GURURA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'spor kenti Kocaeli' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kağıtspor, yetiştirdiği şampiyonlarla hem kentin hem de Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

Mavi-beyazlı formayla geleceğe hazırlanan sporcular, milli forma altında kazandıkları başarılarla Kocaeli'nin adını dünyanın önemli spor organizasyonlarında zirveye taşıyor.