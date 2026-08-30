İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Ulugazi Yağlı Güreşleri'nin beşincisi Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapıldı. 9'u altın kemerli 64 başpehlivanın da içinde bulunduğu toplam 500 pehlivanın gün boyu süren mücadelesinde altın kemerin yeni sahibi Orhan Okulu oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün güreşe verdiği değeri kutlamak amacıyla 1933 yılından başlatılan ve 1938'e kadar her yıl yapılan Ulugazi Yağlı Güreşleri, 83 senenin ardından 2021 yılında İBB tarafından tekrar başlatıldı.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul iş birliğiyle bu sene beşincisi yapılan organizasyonda yağlı güreşin en önemli isimlerinden Erkan Taş, Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, Fatih Atlı, Ali Gürbüz gibi isimler altın kemer mücadelesi verdi. Yaklaşık iki bin kişinin izlediği organizasyon bir spor festivali havasında geçti.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın açılışını yaptığı Ulugazi Yağlı Güreşleri'ne Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, İBB Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Barış Yıldız, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ve İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk ile yağlı güreş camiasından çok sayıda temsilci de katıldı.

ASLAN: 'ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ SPOR GÜREŞTİR'

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan yaptığı konuşmada, 'Bugün, Maltepe'de milletimizin asırlık mertliğini, yiğitliğini ve kardeşliğini hep birlikte izleyeceğiz. Minik boylarımızdan başpehlivanlarımıza kadar dualı çayıra çıkan yüzlerce yiğidimiz, döktükleri her damla alın teriyle göğsümüzü kabartacak. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği, gönlünde bambaşka bir yeri olan spor güreştir. Cumhuriyet, Ata'mızın dediği gibi harman yerinde güreşen o çocukların, bugün er meydanında bayrağımızı gururla dalgalandıran tozkoparanların ve gençlerin sönmeyen umududur. Bu vesileyle, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Bugün kispet bağlayacak olan 500'e yakın güreşçimize, emeği geçen federasyonumuza, hakemlerimize, cazgırlarımıza ve tüm İstanbullulara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun' dedi.

ALTIN KEMER ORHAN OKULU'NUN

Binlerce seyircinin de tribünden takip ettiği müsabakaların ardından finale ulaşan isimler Orhan Okulu ve Erkan Taş oldu. Okulu, nefes kesen mücadelenin ardından rakibi Taş'ı alt etmeyi başardı ve Ulugazi'nin yeni başpehlivanı oldu. Okulu'nun altın kemerini İBB Başkan Vekili Nuri Aslan takdim etti. 5. Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde üçüncülüğü Abdullah Güngör, dördüncülüğü ise Seçkin Duman aldı.

Bu arada geleneksel yağlı güreş kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen 5. Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde müsabakalar baş, başaltı, büyükorta, küçükorta büyük, küçükorta küçük, deste büyük, deste orta, deste küçük, ayak, tozkoparan, teşvik 1, teşvik 2, minik 1 ve minik 2 olmak üzere 14 farklı boyda yapıldı ve kazananlar belirlendi.