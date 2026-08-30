23 ülkeden 107 sporcunun katıldığı Tour of Samsun 2026'nın Ladik'teki 143,5 km'lik ikinci etabını, ilk etabı da kazanan Ramazan Yılmaz şampiyon tamamlayarak liderliğini sürdürdü. Jérôme Gauthier ikinci, Mewael Girmay ise üçüncü oldu.

SAMSUN (İGFA) - Karadeniz'in tarihi kucaklayan şehri Samsun, bu yıl pedalların arasında yeni bir sayfa daha ekledi.

Kurtuluş Savaşı'nın doğduğu şehir, bugün UCI 2.2 kategorisindeki Tour of Samsun ile bambaşka bir mücadeleye ev sahipliği yaptı.

Yarışın ikinci etabı, Ladik'ten start alıp yine Ladik'te bitiş çizgisine ulaşan 143,5 kilometrelik bir parkurda geçerken, Anadolu'nun ortasına doğru uzanan, gölüyle ve termal kaynaklarıyla bilinen bu ilçe, bu kez peletona sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği, Samsun Valiliği'nin koordinasyonu, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkılarıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı, 23 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla başladı.

1,5 kilometre sonra 0 km noktası geçilerek yarış resmen açıldı. Erken kilometrelerde art arda kaçış denemeleri yaşansa da hiçbiri tutunamadı; peleton bir süre kontrolü elinde tuttu.

41. kilometrede ise beşli bir kaçış grubu oluşmayı başardı: Batyrkhan Alik, Yiğit Tahir Buğra, Metkel Eyob, Chuanyang Lin ve Daniyal Matthews, peletonun 20 saniye önünde yol almaya başladı. Ancak bu avantaj uzun sürmedi — 43,4. kilometrede grup yeniden peletonla birleşti ve yarış toplu bir mücadeleye evrildi.

Etabın kaderi sprintte belirlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Spor forması giyen Ramazan Yılmaz, güçlü finişiyle rakiplerini geride bırakarak günün galibiyetini kazandı. İkinci sırayı Project Echelon Racing'den Jérôme Gauthier alırken, podyumun son basamağını Istanbul Team'in Eritreli sporcusu Mewael Girmay tamamladı.