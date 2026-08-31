Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali Sahili'nde düzenlenen Plaj Futbol Şampiyonası, nefes kesen final karşılaşmasıyla tamamlandı. Renkli görüntülere sahne olan finalde sporseverler tribünlerden takımlara büyük destek verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle Kocaali Sahili'nde gerçekleştirilen Plaj Futbolu Şampiyonası, büyük heyecan ve çekişmeye sahne oldu.

Kum sahada günler boyunca mücadele eden 16 takım ve 160 sporcu, şampiyonluk için ter döktü.

Ünlü spor spikeri Oktay Sarı'nın anlatımıyla gerçekleştirilen karşılaşmalarda futbol heyecanı sahile taşındı. Büyük ilgi gören final müsabakasında Kocaali Sahil ile Sakaryaspor 1965 karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 4-3 kazanan Kocaali Sahil, turnuvanın şampiyonu oldu.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri ve plaketleri takdim edildi.

ZAFER KUPASI'NIN SAHİBİ KARASU VETERANLAR

Organizasyon kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak gerçekleştirilen Zafer Kupası karşılaşmasında ise Kocaali Sahil ile Karasu Veteranlar karşılaştı. Mücadeleyi 5-2 kazanan Karasu Veteranlar, Zafer Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonanın sonunda başarılı performans gösteren sporcular da ödüllendirildi. Turnuvada toplam 19 gol kaydeden Mustafa Arda Sert, gol kralı oldu. Fair Play ödülüne Tamer Erbaş layık görülürken, turnuvanın en iyi kalecisi ise Yiğit Avcı seçildi.

Renkli ve neşeli görüntülere sahne olan final programına Kocaali Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, SUBÜ Prof. Dr. Nurgül Tezcan ve AK Parti Kocaali İlçe Başkanı İsmail Demir katıldı

Protokol üyeleri, finalin ardından sporculara ödül ve plaketlerini takdim ederek şampiyonada mücadele eden tüm takımları tebrik etti.