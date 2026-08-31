Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu öncülüğünde 27-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Fitness Week, dört gün süren programın ardından yoğun ilgi ve katılımla sona erdi.

Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda spor, fitness, wellness ve spor teknolojileri dünyası bir araya geldi. Etkinliğe Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcuların yanı sıra yurt dışından sporcular, antrenörler ve sektör temsilcileri de katıldı.

ŞAMPİYONALAR VE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ YAPILDI

İstanbul Fitness Week kapsamında Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, IFBB Semi Pro ve Türkiye'de ilk kez düzenlenen IFBB World Fitness Sport Games gerçekleştirildi.

İlk üç günde yapılan şampiyonalarda gençler, büyükler ve master kategorilerinde kadın ve erkek sporcular sahne aldı. Sporcular hem Türkiye şampiyonluğu hem de Dünya Şampiyonası'nda milli takıma seçilmek için mücadele verdi. Tekerlekli sandalye vücut geliştirme kategorisinde de müsabakalar yapıldı.

IFBB WORLD FİTNESS SPORT GAMES İLK KEZ TÜRKİYE'DE

Etkinliğin son gününde düzenlenen IFBB Semi Pro ve IFBB World Fitness Sport Games kapsamında toplam 26 Pro Card dağıtıldı. İlk kez Türkiye'de düzenlenen IFBB World Fitness Sport Games'te sporcular; güç, hız, dayanıklılık, çeviklik ve fonksiyonel performans alanlarında yarıştı. Cross training ve functional fitness disiplinlerinden ilham alan etaplarda sporcular fiziksel ve zihinsel dayanıklılıklarını ortaya koydu.

İstanbul Fitness Week, yarışmaların yanı sıra fitness ve wellness sektörünü bir araya getiren yönüyle de öne çıktı. Yaklaşık 150 firmanın yer aldığı organizasyonda fitness ekipmanları, spor teknolojileri, besin destekleri ve sağlıklı yaşam çözümleri tanıtıldı. Yeni nesil kardiyo ve kuvvet ekipmanları, akıllı antrenman sistemleri ve performans ölçüm teknolojileri katılımcıların ilgisini çekti. Organizasyon, sektör temsilcileri için yeni iş bağlantıları açısından da önemli bir platform oldu.

FARKLI BRANŞLAR VE GRUP DERSLERİ PROGRAMDA YER ALDI

Etkinlik boyunca vücut geliştirme ve fitness müsabakalarının yanı sıra Fight Stage karşılaşmaları, Kaykay Deneyim Alanı, Pickleball, Hybrid Training Challenge, Padel Cup ve Kalisteniks Türkiye Şampiyonası da yapıldı.

Ana sahnede ise pilates, HIIT, step, yoga, cycling, dans, Zumba, Animal Flow, Jumping Fitness, trampolin kardiyo, Pound ve Les Mills gibi birçok etkinlik düzenlendi.

Eğitim ve söyleşilerle program zenginleşti

İstanbul Fitness Week kapsamında spor profesyonellerine yönelik eğitimlerde antrenman bilimi, hipertrofi, yük, adaptasyon ve rejenerasyon gibi başlıklar ele alındı.

Etkinlikte konuşan uzmanlar, sporcu beslenmesi, genetik veri ve longevity konularında değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Fitness Week'in son gününde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sahneye çıkan Mehteran Takımı da büyük ilgi gördü. Marşlar ve gösteriyle beğeni toplayan takım, fuar alanında gerçekleştirdiği yürüyüşle kutlamalara renk kattı.