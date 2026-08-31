İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı kapsamında bu yıl düzenlenen Kel Aliço Pehlivanı ve İbrahim Girgin'i Anma Yağlı Güreşleri, renkli görüntülere ve büyük çekişmelere sahne oldu. 360 pehlivanın katıldığı organizasyonda başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Etkinlikler, Türk yağlı güreşinin efsane ismi Cihan Pehlivanı Kel Aliço ile organizasyonun kurucu ağası merhum İbrahim Girgin'in kabirleri başında okunan dualarla başladı. Anma programının ardından Köprü Mahallesi'ndeki fuar alanında kurulan er meydanına geçen pehlivanlar, Cuma namazı sonrasında er meydanında kol bağladı.

Çeşitli boylarda toplam 360 pehlivanın ter döktüğü müsabakalarda, başpehlivanlık kategorisi için 19 sporcu kıyasıya mücadele etti. Rakiplerini geride bırakarak finale kalan Erkan Taş ve Mehmet Yeşil Yeşil, başpehlivanlık unvanı için er meydanında karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan final müsabakasında rakibini mağlup etmeyi başaran Erkan Taş, İpsala'da da zirvenin sahibi oldu.

Finalde ikinciliği Mehmet Yeşil Yeşil elde ederken, Süleyman Başar ve Yıldıray Pala üçüncülük kürsüsünü paylaştı. Müsabakaların ardından gerçekleştirilen törende, şampiyon Erkan Taş'a altın kemeri takdim edilirken, dereceye giren diğer pehlivanlara da kupa ve madalyaları verildi.

Güreş severlerin ve protokolün yoğun ilgi gösterdiği organizasyona; AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, eski Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri Ağası Oğuz Erdinç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.