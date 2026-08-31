Türkiye'nin en önemli spor turizmi organizasyonlarından biri haline gelen Salomon Cappadocia Ultra Trail, 16-18 Ekim 2026 tarihlerinde Kapadokya'da binlerce sporcuyu bir araya getirecek.

Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Salomon Cappadocia Ultra Trail ekim ayında koşulacak

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen organizasyonda sporcular, 119, 63, 38 ve 14 kilometrelik parkurlarda 24 saate varan mücadele verecek. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın vadileri, peri bacaları ve tarihi rotaları, bu yıl da uluslararası patika koşucularına ev sahipliği yapacak.

YAKLAŞIK 3 BİN SPORCU BEKLENİYOR

Organizasyon kapsamında yaklaşık 3 bin sporcunun yarışması öngörülüyor. Sporcuların aileleri, antrenörleri, teknik ekipleri ve izleyicilerle birlikte bölgeye gelecek ziyaretçi sayısının 6 ila 7 bine ulaşması bekleniyor.

Katılımcıların önemli bir bölümünün kayıt, parkur keşfi ve yarış sonrası gezi için Kapadokya'da 3-4 gün konakladığı, bunun da toplamda 20-25 bin konaklama hareketliliği oluşturduğu belirtildi.

Turizm profesyonelleri, organizasyonun Kapadokya ekonomisinde bu yıl 300 milyon liranın üzerinde, yüksek katılımlı senaryoda ise 350 milyon liraya yaklaşan bir hareketlilik yaratmasının beklendiğini ifade ediyor.

Ürgüp, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar'daki otellerde doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıkması beklenirken; restoranlar, kafeler, araç kiralama firmaları, transfer şirketleri, balon işletmeleri, yerel rehberler ve hediyelik eşya satıcılarının da etkinlikten önemli gelir elde edeceği öngörülüyor.

KAPADOKYA'NIN DÜNYAYA AÇILAN VİTRİNİ

Her yıl 90'ın üzerinde ülkeden sporcuların katıldığı Salomon Cappadocia Ultra Trail, yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda Kapadokya'nın uluslararası tanıtımı için de güçlü bir vitrin olarak görülüyor.

Yarış sırasında çekilen görüntüler, paylaşımlar ve videoların milyonlarca kişiye ulaştığı, böylece bölgenin doğal ve kültürel mirasının küresel ölçekte görünürlük kazandığı kaydedildi.

Organizasyonun başarısı uluslararası alanda da karşılık buldu. Salomon Cappadocia Ultra Trail, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ile FIA tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Spor Turizminde Mükemmellik Ödülleri kapsamında 'Spor Turizminin Toplumsal Etkisi' ödülüne layık görüldü.

2014 yılında 167 sporcu ile başlayan organizasyon, 12 yılda büyüyerek dünyanın önde gelen patika koşusu etkinliklerinden biri haline geldi. Bu yıl da Kapadokya'da spor, doğa ve turizmi buluşturarak hem yarışmacılara hem de bölge ekonomisine güçlü katkı sunması bekleniyor.