Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün karate, yağlı güreş ve masa tenisi sporcuları, katıldıkları organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Farklı branşlarda mücadele eden Sakarya Büyükşehirli sporcular, masa tenisinde tüm kategorilerde zirveye yerleşirken karate ve yağlı güreşte kazandıkları derecelerle başarılarını perçinledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan 23 Nisan TBMM kupası Masa tenisi Minikler ve Küçükler müsabakalarında Büyükşehirli sporcular tüm kategorilerde zirvede yer aldı.

Minik erkeklerde Ali Taha Yenihayat, Minik kızlarda Elçin Koyulhisarlı, Küçük erkeklerde Hasan İbrahim Sözer, Küçük kızlarda ise Elif İkraKeyfli kendi kategorilerinde birinci oldu.

KARATEDE ÖNEMLİ DERECELER

4-5 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı PremierLeague müsabakalarında Büyükşehirli sporcular kürsüye çıkmayı başardı. U21 61 kilo kategorisinde Zeynep Ceren Şınık ikinci olurken, Ümit bayanlar 62 kilodaEsila Köseler ise ise üçüncülük elde etti.

Ankara'da organize edilen MMA U 20 Türkiye şampiyonasında ise Büyükşehirli sporculardan Yunus Emre Baycan, 77 kiloda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.