Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Son olarak atletizm ve güreş branşında zorlu rakiplerine karşı mücadele eden temsilcilerimiz, alınan başarılı sonuçlarla podyumu çıkmayı başardı.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Atletizm branşında mücadele veren Ali Turan, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı organizasyonda ter döktü. İlk olarak Balıkesir’de gerçekleştirilen 1. Gömeç Atatürk Yol Koşusuna katılan Turan, 65-69 yaş gurubu 10 kilometre yarışlarında birinci olmayı başardı. Ortaya koyduğu performansla rakiplerini geride bırakan Turan, yine Balıkesir’de düzenlenen 17. Uluslararası Balıkesir İsmail Akçay Yol Koşusu 10 kilometre yarışlarında şampiyon olarak podyuma çıktı.

Bir diğer başarıda başarılı güreşçimiz Yusuf Erdoğan’dan geldi. Türkiye Yağlı Güreş Ligi 7.etap 673. Geleneksel Antalya Elmalı yağlı güreşlerine katılan temsilcimiz Büyükorta boyunda üçüncü oldu.Tüm lig güreşlerinde başarılı bir performans sağlayan pehlivanımız, 2026 yılı yağlı güreşlerinde bir üst boy olan başaltı kategorisinde güreşmeye hak kazandı.