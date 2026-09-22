Merhum Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan'ın anısını yaşatmak amacıyla Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvası başladı. Turnuvanın açılışı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan'ın hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen turnuvanın ilk karşılaşması oynandı. Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen açılış programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, turnuvanın yalnızca sportif bir organizasyon olmadığını belirterek dostluk ve vefa duygusuna dikkat çekti.

Başkan Büyükgöz, Dursun Ali Arslan ile yaklaşık 50 yıllık dostluklarının bulunduğunu ifade ederek, 'Bugün burada belki bir turnuva yapıyoruz ama aynı zamanda yol arkadaşlığının, vefanın ne anlama geldiğini oluşturmaya çalışıyoruz. Dursun Ali Arslan, 50 yıla yakın dostluğumuzun olduğu bir kardeşimizdi. Verimli bir çalışma dönemindeyken aramızdan ayrıldı. Hatırasını yaşatmak adına bir turnuva yaparak dostluk, vefa ve kardeşlik duygularını ortaya koyacağız.' dedi.

SPORUN RUHUNA VURGU

Sporun yalnızca mücadele ve başarıdan ibaret olmadığını dile getiren Başkan Büyükgöz, 'Biliyoruz ki spor aynı zamanda cefadır, ortaya konulan sabırdır; başarısı da takdirdir. Ben turnuvamıza katılan takımlarımıza teşekkür ediyor, Gebze Belediyespor takımımıza da yeni sezonda başarı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Turnuvanın açılışında Başkan Büyükgöz ve Gebze Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Çil tarafından, merhum Dursun Ali Arslan'ın ailesine çiçek ve takım forması takdim edildi.