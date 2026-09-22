ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde yürütülen program, öğrencilerin yapay zekâ alanındaki akademik çalışmalarını desteklemeyi ve sektör deneyimiyle buluşturmayı amaçlıyor.
Program kapsamında öğrenciler, sektör mentorlarının rehberliğinde yenilikçi ve uygulanabilir çalışmalar geliştirme fırsatı bulacak.
Başvurular 8 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını SAYZEK Akademik Tez Programı'nın başvuru platformu üzerinden gerçekleştirebilecek.
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