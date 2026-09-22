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Program kapsamında öğrenciler, sektör mentorlarının rehberliğinde yenilikçi ve uygulanabilir çalışmalar geliştirme fırsatı bulacak.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde yürütülen program, öğrencilerin yapay zekâ alanındaki akademik çalışmalarını desteklemeyi ve sektör deneyimiyle buluşturmayı amaçlıyor.

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