RTÜK, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün gerçekleşen olayla ilgili şiddet içeren görüntülerin paylaşılmaması ve yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim olayı hassasiyetle takip ettiklerini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, olayın ardından medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklar ile gençlerin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

RTÜK, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmî makamların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca; olay anına ait şiddet unsuru içeren görüntülerin paylaşılmaması, travmatik ve korkutucu içeriklerin yayınlanmaması, kamuoyunda infial oluşturabilecek doğrulanmamış spekülatif bilgilere yer verilmemesi, öğrenci, aile ve eğitim camiasının mahremiyetine azami özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

YAPTIRIM UYARISI

RTÜK, toplumsal hassasiyetleri zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikte olabilecek yayınlar konusunda ise ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceğini kamuoyuna duyurdu.