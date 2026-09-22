ANKARA (İGFA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen ve öğrencilerin yaralanmasına neden olan olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi.

Bakanlık, olayın ardından emniyet ve sağlık ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin harekete geçtiğini ve kapsamlı bir tahkikat başlatıldığını bildirdi. Olayın okul dışında meydana geldiği belirtilen açıklamada, sürecin Bakanlık tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. Manisa il müfettişlerinin yürüttüğü tahkikatın yanı sıra, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla üç Bakanlık müfettişinin görevlendirildiği ve Manisa'ya gönderildiği kaydedildi.

OKULDA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Bakanlık ayrıca olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerine 22 Eylül 2026 tarihinde ara verildiği belirtilirken, tahkikatın ilgili birimlerin koordinasyonuyla sürdürüldüğü aktarıldı.

Açıklamanın sonunda hastanelerde tedavileri devam eden yaralılara acil şifa dileğinde bulunularak, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve eğitim camiasına 'geçmiş olsun' mesajı iletildi.