Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Söğütlü’de tamamlanan 4 farklı mahalleyi kapsayan 6 kilometrelik grup yolu vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Söğütlü’nün Tokmaklıdere, Fındıklı, Levent ve Sıraköy mahallelerini kapsayan asfalt çalışması vatandaşlardan tam not aldı. 6 kilometrelik güzergahta yol çizgilerinin de tamamlanmasıyla bölge halkı daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuştu.

Toplamda 6 bin 500 ton sıcak asfaltın kullanıldığı çalışmalarda Tokmaklıdere, Fındıklı, Levent ve Sıraköy mahallelerini birbirine bağlayan grup yolu yeni yüzüne kavuşturuldu. Yol çizgilerinin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat imkanı buldu.

Bölge halkı ve mahalle muhtarları yenilenen yolları sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve ekibine teşekkür ettiler.