Kocaeli İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretine gelen vatandaşları yalnız bırakmadı.

KOCAELİ (İGFA) - Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda yoğunluk yaşanırken, İzmit Belediyesi de yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşların yanında yer aldı. Belediye ekipleri, her arife gününde olduğu gibi bu yıl da kent genelindeki mezarlıklarda vatandaşlara selvi fidesi, cüz, tespih ve tülbent dağıttı. Programa İzmit Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye yetkilileri de katıldı.

FATMA BAŞKANIN BAYRAM MESAJI İLETİLDİ

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara selvi fidesi takdim eden belediye yöneticileri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını ve bayram kutlamalarını da iletti. Vatandaşlar ise uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Hürriyet ve belediye ekiplerine teşekkür etti.