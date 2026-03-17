Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, SEKA İhtisas Merkezi'nde ziyarete açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, hem tarihi hem de manevi değeri yüksek emanetleri yakından inceleme fırsatı buldu.

KOCAELİ (İGFA) - Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında öğrenciler, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ait Sakal-ı Şerif'i ilk kez görmenin heyecanını yaşadı.

Sergide ayrıca 'Kâbe Örtüsü', 'Kâbe Toprağı', 'Yazılı Yemeni' (Destimâl-i Şerif), 'Tabut Örtüsü' ve karanfil muhafazalı, pişmiş topraktan yapılmış 'Zemzemlik' gibi kıymetli emanetler de yer aldı. Öğrenciler, bu eserleri yakından inceleyerek emanetlerin tarihi ve manevi önemine ilişkin bilgi aldı.

HAT SANATI ESERLERİ DE İNCELENDİ

Mukaddes emanetlerin yanı sıra SEKA İhtisas Merkezi'nde ziyaretçilere sunulan 'Ramazan ve Ramazaniyyeler Yazma Eserler Sergisi' öğrenciler tarafından ilgiyle gezilen bir başka alan oldu. Çeşitli koleksiyonlardan seçilen 32 eserin yer aldığı bölümde öğrenciler, Osmanlı hat sanatının önemli isimlerine ait eserleri inceleyerek kültürel miras hakkında bilgi edindi.