Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek bir dayanışma çalışmasına imza atıyor. Bayramın bereketini ve paylaşma ruhunu ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına taşımayı amaçlayan kampanya kapsamında, hayırseverler kurban eti bağışında bulunabilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hayırsever vatandaşların kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çağrıda bulundu. Sofralara bayram sevincini ve bereketini ulaştıracak kampanyayla, kurban etleri hem ihtiyaç sahiplerinin evine ulaşacak hem de Büyükşehir Aşevi'nde hazırlanarak hanelere ulaştırılacak.

AŞEVİ'NDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK

Kurban etlerinin bir bölümü Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, diğer kısmı ise Büyükşehir Aşevi'nde hazırlanarak yine ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek olarak dağıtılacak.

KURBAN ETLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

Kampanyaya ilişkin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Kurban Bayramı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna günlerdendir. Bu bayramda da kurban paylarını ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırarak dayanışmayı büyütmeyi hedefliyoruz. Kurban payında bulunmak isteyen vatandaşlarımız www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden ya da Alo 153 ve 44 44 054 numaralı hatlardan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimize ulaşarak detaylı bilgi alabilir ve bağış yapabilirler. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz' ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün iki öğün sıcak yemek desteği sağlamaya devam ediyor.