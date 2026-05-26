Kocaeli Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi'nin birlikte gerçekleştirdiği, Geleneksel Kent Bayramlaşması programı, bugün Çağdaşkent Sosyal Tesisleri'ndek, ilçe protokolü ve Çayırovalıların katılımıyla düzenlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova ilçe protokolü ve Çayırovalı ilçe sakinleri, Kurban Bayramı arifesinde Geleneksel Kent Bayramlaşması programında bir araya geldi. Çayırova Belediyesi Çağdaşkent Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, birim müdürleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar, dernek başkanları, STK temsilcileri ve Çayırovalılar katılım sağladı. Programda ilk olarak söz alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi;

'RABBİM BİRLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN'

'Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yarın hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Rabbim inşallah hep birlikte nice bayramlara, hep birlikte sevdiklerimizle kavuştursun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin.' Başkan Çiftçi'nin akabinde bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Önal ise, 'Bu güzel bayramlaşma programına hoş geldiniz. Bugün güzel bir günde bir araya geldik. Hepinizin bayramını kutluyor, rabbim bizleri nice bayramlarla kavuştursun' dedi. Konuşmaların ardından törene katılan isimler bayramlaştı ve birbirlerine iyi bayramlar dileklerini iletti.