Bursa'da düzenlenen eTwinning Okul Etiketi ve Kalite Etiketi Belge Takdim Töreni'nde, 122 okulun yöneticisine ödül verilirken 700 öğretmene de kalite etiketi belgeleri takdim edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'eTwinning Okul Etiketi ve Kalite Etiketi Belge Takdim Töreni', Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen başarılı çalışmaların belgelendirildiği programa; Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Ertan Kocabaş, il ve ilçe yöneticileri, proje koordinatörleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Bursa'da yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalar sonucunda kalite etiketi kriterlerini başarıyla tamamlayan öğretmenler; 439 Ulusal ve 251 Avrupa Kalite Etiketi alarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca Avrupa Komisyonu değerlendirmeleri neticesinde geçen yıl 41 olan eTwinning Okul Etiketi alan kurum sayısı bu yıl 122'ye yükseldi.

Tören öncesinde Merinos AKKM fuaye alanında kurulan stantlarda; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile entegre yürütülen eTwinning, Genç Tek, STEM ve Yenilikçi Sınıflar projeleri tanıtıldı. Sergide; beceri eğitimi, sosyal öğrenme ve okul dışı öğrenme ortamlarını destekleyen teknoloji odaklı çalışmalar yer aldı.

Programda konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, projelerin ilimizin eğitimdeki başarısını ve iş birliği kültürünü pekiştirdiğini vurgulayarak, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile entegre yürütülen bu çalışmalar sayesinde öğretmenlerimiz yenilikçi öğrenme ortamları tasarlarken; öğrencilerimiz de üreten, paylaşan ve uluslararası düzeyde etkileşim kurabilen bireyler olarak sürece dâhil olmaktadır. eTwinning Okulları ve eTwinnerlar olarak geleceğin eğitim modeline katkı sağlamak önceliğimizdir. Kazanılan başarılar, ilimizin eğitimdeki potansiyelini ve nitelikli proje kültürünü açıkça ortaya koymaktadır.' diye konuştu.

Program kapsamında, Avrupa boyutunda yüksek düzeyde görünürlük elde ederek eTwinning Okul Etiketi almaya hak kazanan 122 okulun yöneticisine ödülleri verilerek, kalite etiketi alan 700 öğretmene belgeleri takdim edildi.