Bunlar da ilginizi çekebilir

Erdoğan: Bağımlılığın Türkiye'ye yıllık maliyeti 78 milyar dolar

Büyükşehirli sporculardan DilaÖzmat ise Kocaeli'degerçekleştirilen Okullar Arası Puanlı Atletizm Grup Yarışları'nda ter döktü.Özmat, 800 metre koşusunda rakiplerini geride bırakarakşampiyon oldu.

Büyükşehir atletizm takımı, Bursa'nın İznik ilçesindedüzenlenen İznik Ultra Maratonu'na katıldı.Büyükşehirli sporculardanİsa Yardımcı,25 kilometre koşusunda kendi kategorisinde şampiyon olurken genel klasmanda dördüncü oldu.Sedat Kurtuluş ise 40-44 yaş kategorisinde birinci olarak altın madalyaya uzandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcuları, Bursa ve Kocaeli'de gerçekleştirilen yarışlarda podyumu boş bırakmadı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren Büyükşehirli sporcular kendi kategorilerinde şampiyon olmayı başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcuları, başarılarına devam ediyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.