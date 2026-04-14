Sporda üst üste aldığı başarılarla adından söz ettiren Sultangazi Belediyesi, genç yetenekleri geleceğin yıldızlarına dönüştürmeye devam ediyor. Avrupa Spor Şehri Sultangazi, ünvanına yakışır şekilde sporda

aldığı başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor.

Hedef Daha İleri

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, 2025-2026 sezonunu başarıyla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Düzce Bahçeşehir Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda

Türkiye’nin dört bir yanından gelen takımlar üst lige yükselmek için kıyasıya mücadele etti. Muğla Spor Kulübü ligi birinci sırada tamamlarken, Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı ikinci

olarak bir üst lige çıkmayı başardı.

1. Lig'de mücadele edecek olan Sultangazi BSK Masa Tenisi Takımı, yeni sezonda da yükselen başarı grafiğini daha ileriye taşımak için mücadele edecek.

Başkan Dursun’dan Sporculara Tebrik

Spor alanında güçlü bir çalışma yürüttüklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “ Sultangazi biliyorsunuz ki 2026 Avrupa Spor Şehri … Ünvanımızın hakkını veriyor, başarılarımızı

katlayarak yolumuza durmadan devam ediyoruz. Sezon boyunca başarılı bir performans ortaya koyan sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Avrupa Spor Şehrine Yakışır Başarı

Tekvandodan masa tenisine sporun her branşındaki yükselen grafiklerinin altını çizen Başkan Dursun; “Sultangazi’nin sporda gerçekten 7 yılda kat ettiği yol inanılmaz. Gençlerimizi spora teşvik ederken

onlara alanlar açmak, onları yetenekleri doğrultusunda doğru yönlendirmek bizim görevimizdi. Şimdi emeklerimizin karşılığını aldığımızı görmek bizler için gerçekten gurur verici. Sporun her branşında güçlü bir şekilde var olduğumuzu sporcularımızın aldığı başarılarla herkese gösteriyoruz. Bu gurur hepimizin, tüm Sultangazi’nin” diye konuştu.