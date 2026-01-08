Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'da ve Türkiye'nin birçok ilinde tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı ürettiği TUTSAK feromonu, vatandaşın yaşadığı esarete 'ilaç' oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Üniversitesi'nin başarılı akademisyen kadrosuyla birlikte geliştirilen TUTSAK'ın uygulandığı son örnek ise ilacın üretiminin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Özellikle kırsal bölgeleri adeta istila eden kahverengi kokarca, Hendek Soğuksu'da bir yerleşim alanını adeta yaşanmaz hale getirdi.

Bir gün eve geldiğinde kapıların, camların, zeminin, tavanın ve tüm eşyaların binlerce kokarca tarafından istila edildiğini gören Nezih Özarutan hayatının şokunu yaşadı.

'ÖYLE DEHŞET BİR GÖRÜNTÜ VARDI Kİ:'

Bölge sakini olan adam yaşadığı durumu anlatırken, 'Öyle dehşet bir görüntü vardı ki burayı terk etmeyi düşündüm' ifadelerini kullandı. Büyükşehir'in biyolojik mücadelesinden destek alan Özarutan, TUTSAK fenomonunu uyguladıktan hemen sonra yaşadığı kâbus sona erdi. Binlerce istilacı tür, günler içinde neredeyse bitme noktasına geldi ve kokarcalar bölgeden tamamen izole edildi.

Nezih Özarutan,'Geçen sene malum bütün bölgede olduğu gibi kokarca böceği belasıyla biz de haşır neşir olduk. Yöntemi bilmediğimizden ne yapmamız gerektiğinin şaşkınlığı içerisindeyken özellikle bu bölge ile benim bulunduğum bahçe ve evim olağan dışı bir şekilde yoğundu. Hatta burayı terk etmeyi düşünüyordum o kadar dehşet bir görüntü vardı' dedi.

Özarutan, TUTSAK'ın mücadelede başarılı olduğunu ifade ederek, 'Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi'nin ortaklaşa çalışmalarının ve bize önerdikleri biyolojik mücadele ile ilgili uygulamalarıbahçedeki meyvelere, fındıklara, sebzelere ve gerekli alanlara uyguladık.Bunun yanı sıraTUTSAK feromon tuzakları da bahçemin çeşitli yerlerineuyguladım. Böylece bu mücadelede başarılı olduk. Artık kabusa dönen günler geride kaldı. Yusuf Başkanınbu konudaki mücadelesini ve katkısını canı gönülden destekliyor,kendisine teşekkür ediyorum' diye konuştu.

TUTSAK, kahverengi kokarca istilası yaşayan tüm vatandaşlara sunuluyor ve şehrin 16 ilçesine, tüm kırsal bölgelerine gönderiliyor.