Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çevre sağlığını korumak ve salgın hastalıkların önüne geçmek hedefiyle önemli bir dijital adım attı. Belediyenin kendi özkaynaklarıyla geliştirilen VEMİS (Vektörle Mücadele İzleme Sistemi), sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kemirgen, pire, kene ve benzeri vektörlerle mücadelede sahada yürütülen çalışmalarıdijital ortama aktarıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dijital alanda gerçekleştirdiği yeniliklere devam ediyor. Çalışmalar kapsamında şehir genelinde çevre sağlığını koruma ve salgın hastalıkların önüne geçme hedefiyle önemli bir dijital adım attı.

Belediyenin kendi öz kaynaklarıyla geliştirilen VEMİS (Vektörle Mücadele İzleme Sistemi) yalnızca kurum içinde, ilgili ekibin kullanımına sunuldu.

Bu program sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kemirgen, pire, kene ve benzeri vektörlerle mücadelede sahada yürütülen çalışmaları ve vatandaş taleplerini dijital ortamda etkin bir şekilde takip etmeyi mümkün kılıyor.

VEMİS hem rutin uygulamaları hem de anlık müdahaleleri kayıt altına alarak daha planlı ve sürdürülebilir bir vektör mücadelesi sağlıyor.

VEMİS uygulaması veri odaklı analiz imkânı ve harita destekli takip özellikleriyle sahada yürütülen mücadeleyi daha verimli hale getiriyor ve Sakaryalıların günlük yaşamı için önemli bir adım olarak görülüyor.

Her yönüyle geliştirilen Büyükşehir’in dijital ağı, kısa bir süre önce deCoğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)kullanımı ve Akıllı Şehir Uygulamasıörnekleriyle farklı alanlarda geliştirilmişti.

Atlas uygulaması altyapısıyla entegre çalışan VEMİS, dijital belediyecilik anlayışıyla çevre sağlığına bütüncül yaklaşımın başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor.