Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Akıllı Zirai Mücadele Projesi' ile tarımda yeni bir dönem başlıyor. Yapay zekâ ve drone teknolojilerinin kullanılacağı proje sayesinde tarımsal verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve daha sürdürülebilir bir üretim modelinin oluşturulması hedefleniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de tarımsal üretimde verimliliği artırmak, çiftçinin girdi maliyetlerini düşürmek ve çevre dostu üretimi yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan 'Akıllı Zirai Mücadele Projesinde' uygulama başladı. Pilot bölge olarak seçilen Kandıra'nın belirlenen mahallelerinde başlayan projeyle tarlalar drone ve İHA'larla havadan tarandı, bitki sağlığına ilişkin görüntüleme çalışmaları gerçekleştirildi. Elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle üreticiye parsel bazında dijital öneriler sunulması hedefleniyor. İlk etapta 5 bin dekarlık tarım arazisinin belirlenen program dahilinde taranması ve çalışmaların tamamlanmasının ardından sistemin Kocaeli geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

TARIMSAL GİRDİ MALİYETLERİNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle hazırlanan 'Akıllı Zirai Mücadele Projesinin' hibe sözleşmesi mart ayında düzenlenen törenle imzalanmıştı. Projenin en önemli hedeflerinden biri, üreticinin tarımsal girdi maliyetlerini azaltmak olacak. Projenin uygulama programında tarımsal üretimde yapay zeka, İHA, multispektral görüntüleme, akıllı zararlı tuzakları ve dijital karar destek sistemlerinden yararlanılmaya başlandı. Kandıra ilçesi Selimköy'deki uygulamaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları katıldı.

HEDEF DAHA AZ MALİYET, DAHA YÜKSEK VERİM

Tarım alanları drone ve İHA'larla havadan tarandı, multispektral görüntüleme teknolojisiyle bitkilerin sağlık durumuna ilişkin görüntüler alındı. Sahadan elde edilen verilerin dijital sistemlerde değerlendirilmesiyle hastalık, zararlı ve bitki besleme ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu sayede üreticinin tarlasının tamamına aynı uygulamayı yapmak yerine, ihtiyaç duyulan bölgeye, doğru zamanda ve ihtiyaç kadar müdahale etmesi hedefleniyor. Böylece ilaç, gübre, yakıt ve işçilik gibi üretim maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Projenin tarımsal üretime sağlayacağı önemli katkılardan biri de zirai ilaç ve gübre kullanımının daha kontrollü hale getirilmesi olacak. Drone ve uzaktan algılama teknolojileriyle sorun yaşanan bölgelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Elde edilen veriler doğrultusunda nokta atışı uygulamalar yapılması planlanıyor. İhtiyaç olmayan alanlarda ilaç ve gübre kullanımının azaltılmasıyla hem üreticinin maliyetinin düşürülmesi hem de kullanılan girdilerden daha yüksek verim alınması hedefleniyor.

ZARARLILAR ERKENDEN TAKİP EDİLECEK

Tarım alanlarına kurulacak akıllı zararlı tuzaklarıyla zararlı popülasyonlarının dijital ortamda izlenmesine yönelik sistem kurulacak. Tuzaklardan elde edilen veriler, uydu ve drone görüntüleriyle birlikte değerlendirilecek. İlk saha çalışmalarında elde edilen verilerle hastalık ve zararlıların yaygınlaşması beklenmeden riskli alanların belirlenmesine yönelik altyapı oluşturuldu. Böylelikle erken uyarı sistemi sayesinde ürün kayıplarının azaltılması ve üreticinin daha hızlı önlem alabilmesi hedefleniyor.

ÇİFTÇİNİN CEBİNE DİJİTAL DANIŞMAN

Proje kapsamında üreticilerin cep telefonlarından kullanabileceği bir mobil uygulama da devreye alınacak. Çiftçiler, kendi parsellerine ilişkin analiz ve önerilere uygulama üzerinden ulaşabilecek. Yapay zeka destekli chatbot ile hastalık, zararlı ve bitki besleme konularında 7 gün 24 saat dijital danışmanlık hizmeti sunulması planlanıyor. Böylelikle üretici, tarlasındaki gelişmelerle ilgili veriye dayalı karar alma imkanına sahip olacak.

Projenin pilot uygulaması tarımsal üretimin yoğun olduğu Kandıra'nın belirlenen mahallelerinde başladı. İlk saha çalışmaları kapsamında tarım arazilerinde drone ve İHA'larla havadan görüntüleme gerçekleştirildi.

İlk etapta 5 bin dekarlık arazinin belirlenen program dahilinde taranması ve proje çalışmalarının bu alanlarda tamamlanması planlanıyor. Kandıra'daki uygulamadan elde edilecek veriler, projenin farklı tarım alanlarına ve ürün desenlerine uyarlanmasına da katkı sağlayacak. Çalışmaların ilk etabının tamamlanmasının ardından sistemin Kocaeli genelindeki tarım alanlarında yaygınlaştırılacak.

ÇEVRESEL ETKİLER DE AZALACAK

Projenin hedefleri yalnızca üreticinin maliyetlerini düşürmek ve verimi artırmakla sınırlı olmayacak. İlaç ve gübrenin ihtiyaç doğrultusunda kullanılmasıyla toprağın ve su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Daha az ve daha kontrollü girdi kullanımı sayesinde tarımsal üretimin çevresel etkilerinin azaltılması ve sürdürülebilir üretim modelinin güçlendirilmesi hedefleniyor.