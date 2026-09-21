Bursa'da İnegöl Belediyesi, e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu 43 farklı hizmetle vatandaşların belediye işlemlerine hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlıyor. 2026 yılında bu hizmetler üzerinden toplam 507 bin 701 işlem gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, teknolojik dönüşüm ve akıllı belediyecilik çalışmaları kapsamında dijital hizmetlerini her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.

Vatandaşların belediyeye gelmeden, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın pek çok işlemini gerçekleştirebilmesine imkân sağlayan e-Devlet hizmetleri, İnegöllülerin günlük hayatını kolaylaştırıyor. E-Devlet Kapısı üzerinde 43 farklı hizmet sunan İnegöl Belediyesi; sosyal yardım başvurularından emlak vergisi işlemlerine, borç sorgulamalarından eğitim ve kurs başvurularına, ruhsat işlemlerinden imar durumuna, evrak takibinden talep ve öneri başvurularına kadar pek çok hizmeti dijital ortamda vatandaşların kullanımına sunuyor.

2026'DA YARIM MİLYONDAN FAZLA İŞLEM YAPILDI

İnegöl Belediyesi'nin dijital değişim ve dönüşüm uygulamaları kapsamında hayata geçirdiği uygulamalar, vatandaşlar tarafından da kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. 2026 yılında İnegöl Belediyesi'nin sağladığı hizmetlerde e-Devlet üzerinden toplam 507 bin 701 işlem gerçekleştirildi. Hizmet grupları içerisinde sosyal yardım işlemleri 205 bin 485 kullanımla ilk sırada yer alırken, emlak vergisi işlemleri 54 bin 739, borç işlemleri 50 bin 340, eğitim ve kurs işlemleri ise 39 bin 232 kez kullanıldı. Ortaya çıkan rakamlar, vatandaşların belediye hizmetlerine dijital kanallar üzerinden erişimini giderek daha fazla tercih ettiğini gösterirken; işlemlerin belediye hizmet binasına gelmeye gerek kalmadan gerçekleştirilebilmesi de zaman ve ulaşım açısından önemli bir kolaylık sağlıyor.

HİZMETİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜREN UYGULAMALAR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, teknolojiyi yalnızca bir altyapı yatırımı olarak değil, vatandaşın hayatını kolaylaştıran bir hizmet aracı olarak gördüklerini ifade etti.

Başkan Taban açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'İnegöl Belediyesi olarak gelişen teknolojiyi hizmetlerimizin her alanında vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Bugün e-Devlet Kapısı üzerinden 43 farklı hizmeti hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. 2026 yılı içerisinde bu hizmetlerin 507 bin 701 kez kullanılmış olması da dijital hizmetlerin vatandaşlarımızın hayatında ne kadar önemli bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Bizim için burada önemli olan teknoloji kullanmış olmak değil; teknolojiyi vatandaşımızın işini kolaylaştıran bir hizmete dönüştürmek. Hemşehrimiz belediyeye gelmek, sıra beklemek veya mesai saatini beklemek zorunda kalmadan ihtiyaç duyduğu birçok işlemi bulunduğu yerden gerçekleştirebiliyor. Vergi ve ödeme işlemlerinden sosyal yardımlara, eğitim ve kurslardan başvuru ve sorgulama hizmetlerine kadar geniş bir alanda bu kolaylığı sunuyoruz.'