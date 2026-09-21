Uçağın teslimatı, CCA programındaki önemli aşamaları ileri taşımayı sürdürüyor.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), GA-ASI tarafından tasarlanıp üretilen FQ-42 Vengeance'ın yer aldığı İş Birlikçi Muharebe Uçağı (Collaborative Combat Aircraft - CCA) programında kaydedilen hızlı ilerleme dolayısıyla ABD Hava Kuvvetleri'ni (USAF) tebrik ediyor. Programdaki son önemli aşama, yeni bir FQ-42 Vengeance'ın test ve değerlendirme birimleriyle yürütülen operasyonlara devam etmek üzere 18 Eylül'de Nevada'daki Creech Hava Kuvvetleri Üssü'ne (Creech AFB) teslim edilmesiyle gerçekleşti.

GA-ASI İleri Programlar Başkan Yardımcısı Mike Atwood, 'CCA programının ilerleme hızı inanılmaz. Hava Kuvvetleri, Vengeance ile her hafta yeni ve daha etkileyici başarılara imza atarak ilerlemeye devam ediyor. Bu programın böylesine kısa bir süre içinde ne kadar ilerlediğini düşünmek gerçekten etkileyici' dedi.

Creech'e ulaşan FQ-42, yeni uçakla gerçekleştirilecek denemelere yönelik olarak Hava Kuvvetleri ile düzenli test ve değerlendirme operasyonlarına devam edecek. Vengeance ve XQ-67A Off-Board Sensing Station ile MQ-20 Avenger® dahil diğer GA-ASI jetleriyle daha önce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, üç savaş jeti muharebe havacılığının sınırlarını zorlayan çeşitli senaryolarda birlikte uçtu.

GA-ASI jetleri, çeşitli yapay zeka pilotlarıyla yarı otonom ve tamamen otonom olarak uçuşlar gerçekleştirdi ve ayrıca F-22 Raptor ve F-35 Lightning II jetlerini kullanan insan savaş pilotlarının iş birlikçi kontrolü altında görev yaptı.

İç silah bölmesine sahip olan ve düşük görünürlük ile daha yüksek beka kabiliyeti sağlayacak diğer özelliklerle tasarlanan 5. nesil insansız savaş uçağı FQ-42 Vengeance, insanlı uçaklarla gerçekleştirilecek iş birlikçi kontrol operasyonlarına hazırlık kapsamında F-35 ve F-15E Strike Eagle ile birlikte formasyon uçuşları gerçekleştirdi.

Bu denemeler, ana ABD Hava Kuvvetleri geliştirme programına paralel olarak CCA operasyonlarını ilerletmek amacıyla GA-ASI'nin daha önce MQ-20'yi CCA görevlerini temsilen kullanarak gerçekleştirdiği şirket demonstrasyonlarını yeniden uygulayacak.

GA-ASI, Nisan 2024'te USAF tarafından CCA programı için seri üretim konfigürasyonunu temsil eden uçuş test araçlarını üretmek üzere seçildi. FQ-42 Vengeance, ilk uçuşunu Ağustos 2025'te gerçekleştirdi ve Haziran 2026'da ilk üretim sözleşmesi için seçildi.

GA-ASI, CCA üretimini desteklemek üzere yeni bir düşük görünürlüklü boya tesisi kurulumunu tamamladı. Şirket şu anda USAF hedeflerini karşılamak üzere ayda altı uçak teslim edebilecek konumda bulunuyor ve ilave siparişlere yanıt verebilmek için ek üretim alanı kapasitesine de sahip.

Hükümetin finansman planları olgunlaşmaya devam ederken FQ-42 Vengeance'ın üretimi şirketin kendi yatırımıyla devam ediyor. GA-ASI, ABD'nin tedarik planlamasını desteklemek ve teslimatlarda gecikmeleri önlemek amacıyla kendi kaynaklarını kullanarak finansal riski üstlenme konusundaki köklü geleneğini sürdürüyor.

GA-ASI ayrıca, yeni teknolojilerin geliştirilmesine yatırım yapmak, riskleri azaltmak ve küresel müşterilerine sunduğu kabiliyetleri artırmak amacıyla kendi şirket uçak filosu için birden fazla savaş uçağı üretmeyi planlıyor.

XQ-67A ve FQ-42, GA-ASI'nin yeni nesil savaş jetlerinden oluşan Gambit Serisi'nin, müşterilere teslim edilmiş iki örneğini temsil ediyor. Gambit Serisi'nin modüler tasarımı; yeni sistemlerin, silahların ve otonomi yazılımlarının hızla entegre edilmesini sağlayarak müşterilerin kapsamlı bir yeniden tasarıma ihtiyaç duymadan platformu yeni görevlere hızla uyarlamasına imkan tanıyor.

GA-ASI, şirket tarafından finanse edilen MQ-20 Avenger® ile 2008 yılında başlayan süreçten bu yana yaklaşık 20 yıldır insansız jetler üretiyor ve uçuruyor. Avenger, GA-ASI tarafından CCA geliştirme çalışmalarında kapsamlı biçimde bir test platformu olarak kullanıldı.

Şirketin Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (Air Force Research Laboratory) ile iş birliği içinde geliştirdiği XQ-67A Off-Board Sensing Station jeti, gelişmiş havadan algılama yeteneklerine sahip otonom iş birlikçi platformlar için son teknoloji bir model niteliğinde olup FQ-42 Vengeance programının uçan prototipi olarak görev yaptı.

GA-ASI HAKKINDA

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), dünyanın önde gelen İnsansız Hava Sistemleri (UAS) üreticisidir. 9 milyon saatten fazla uçuş süresine ulaşan Predator® UAS ailesi, 30 yılı aşkın süredir uçuş gerçekleştiriyor ve şu platformları kapsıyor:

MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger®, MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®, XQ-67A ve FQ-42A.

Şirket, sürekli durumsal farkındalık ve hızlı taarruz kabiliyeti sağlayan, uzun havada kalış süreli ve çok görevli çözümler sunmaya kendini adamıştır.

Daha fazla bilgi için www.ga-asi.com adresini ziyaret ediniz.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian ve SkyGuardian, General Atomics Aeronautical Systems, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.