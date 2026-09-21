İnternet servis sağlayıcılarının yapay zeka hizmetleri için bağlantı altyapısını güçlendiriyor.

PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA) - 17 Eylül'de, HUAWEI CONNECT 2026 etkinliği kapsamında, 'Akıllı WAN: İSS'ler için Yapay Zeka Hizmetlerinin Bağlantı Altyapısını Güçlendirilmesi' başlıklı yuvarlak masa toplantısı Şanghay'da sona erdi. Etkinlik, sektör trendlerini, çözümlerini ve en iyi uygulamaları ele alan küresel İnternet Servis Sağlayıcı (ISP) uzmanlarını ve iş ortaklarını bir araya getirdi. Yuvarlak masa toplantısında Huawei, akıllı çağda yapay zeka ve bilgi işlem gücünün potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla Akıllı WAN Hedef Mimarisi'ni tanıttı.

Huawei'nin ISP Bilgi İşlem ve Ağ Altyapısı İş Birimi Başkan Yardımcısı Wayne Zhou, yapay zekanın ticarileşmesinin hız kazandığını ve bunun, varlık ağırlıklı şirketlerin şirketlerin hafif hizmetler aracılığıyla sahip oldukları yeteneklerden gelir elde etmelerini sağladığını vurguladı.

Yeni trendler, İnternet Servis Sağlayıcı (ISP) sektörünü yeniden şekillendiriyor. İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP'ler), sadece veri hatlarının ötesine geçerek, uç düğümleri ve bunların sunduğu benzersiz avantajlardan yararlanarak bağlantı, bilgi işlem ve API'leri entegre ediyor ve bant genişliği satışından yapay zeka hizmetleri sunmaya geçiş yapıyor. Bu arada, yapay zeka hazırlığını artırmak ve sürekli gelişimi teşvik etmek amacıyla birleşik, akıllı ve hizmet odaklı bir WAN ağı kuruyorlar.

Huawei'nin Geniş Alan Ağı (WAN) Bölümü CEO'su Ado, Akıllı WAN Hedef Mimarisi'ni tanıttı.

Ajan tabanlı yapay zekanın üç ağ dönüşümüne öncülük ettiğini belirtti: bağlantılar insanlardan ajanslara kayıyor; trafik modelleri yoğun aşağı yönlü trafikten muazzam miktarda yukarı yönlü trafiğe doğru değişiyor; ve ağ deneyimi güvencesi belirli uygulamalardan tüm ajans iş akışına doğru genişliyor. Bu değişimlere ayak uydurmak ve bunlardan yararlanmak için İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP'ler) ağlarını güçlendirmelidir.

Üç stratejik temele öncelik verilmesini önerdi: İlk olarak, hiyerarşik, modüler ve standartlaştırılmış bir IP+Optik birleşik hedef mimari oluşturmak. Bu, İnternet Servis Sağlayıcılarının (ISP) varlıklarını hızla genişletmelerine, hizmet sunmalarına ve ağ dayanıklılığını artırmalarına olanak tanıyarak yapay zeka hizmetlerinin piyasaya sürülmesini hızlandırır. İkincisi, ağ yeteneklerini tanımlanabilir, ölçülebilir ve sunulabilir farklılaştırılmış hizmetlere dönüştürmek için uçtan uca kullanıcı deneyimine odaklanmak. Bu durum, hem ağ yeteneklerinin hem de yapay zekanın gelir kaynağına dönüştürülmesini sağlıyor. Üçüncüsü, akıllı işletme ve bakım yetkinliklerinin geliştirilmesi. İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP'ler), Network Digital Map, arıza tespit aracı ve yapay zeka asistanı gibi araçlar sayesinde işletme giderlerini (OPEX) önemli ölçüde azaltabilir ve işletme ve bakım (O&M) verimliliğini artırabilir. Ayrıca, hedef WAN'lar için bir gelişim yol haritası önererek, İnternet Servis Sağlayıcılarının (ISP'ler) yapay zeka çağında yeni büyüme fırsatlarını değerlendirmelerine yardımcı oldu.

Yuvarlak masa toplantısında Lintasarta Endonezya, SiliconFlow Çin ve Telconet Ekvador, yapay zeka hizmetlerini ve akıllı ağ kurulumuna ilişkin görüşlerini paylaştılar.

Etkinliğe katılan İSS uzmanları, yapay zeka çağında ağ planlaması ve kurulumuna ilişkin değerli görüşler sunarak uygulamaya yönelik yol gösterici bilgiler sağladılar.

Bundan sonra Huawei, ISP ve bilgi işlem ağı alanlarındaki yenilikçiliğini ve yatırımlarını güçlendirmeye devam edecek ve müşterileriyle işbirliği yaparak yeni bir akıllı geleceğin kapılarını açacaktır.