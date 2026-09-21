İZSU Mobil uygulaması baştan sona yenilendi. Fatura ödeme ve tüketim takibinden anlık su kesintisi bildirimlerine, arıza ve endeks işlemlerinden baraj doluluk oranlarına kadar pek çok hizmet tek platformda buluştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, dijital hizmet altyapısını günümüz teknolojilerine ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla mobil uygulamasını kapsamlı biçimde yeniledi.

Yalnızca görsel tasarımın değil, uygulamanın arka plandaki servis ve teknoloji altyapısının da yeniden ele alındığı çalışmayla İZSU hizmetlerine erişim daha hızlı ve güvenli hale getirildi. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından kurumun kendi kaynaklarıyla geliştirilen yeni uygulama; abonelik işlemleri, fatura sorgulama ve ödeme, tüketim takibi, kesinti bildirimleri ve arıza işlemleri başta olmak üzere birçok hizmeti tek noktadan sunuyor.

ODAKLI VE HIZLI BİR GELİŞTİRME SÜRECİYLE HAYATA GEÇİRİLDİ

Daha önce internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen birçok işlem doğrudan uygulamanın içine taşındı. Böylece kullanıcıların farklı sayfalara yönlendirilmesinin önüne geçilirken işlemlerin daha bütünleşik ve güvenli bir sistem üzerinden yapılması sağlandı. Yenilenen uygulamayla vatandaşlar faturalarını sorgulayabiliyor ve uygulama içerisindeki güvenli ödeme altyapısı üzerinden ödeyebiliyor. QR kod ile hızlı ödeme yapılabilirken son 12 aylık fatura bilgilerine ve yıllık su tüketim verilerine de ulaşılabiliyor.

Tüketim değerleri grafikler üzerinden takip edilebiliyor. Uygulamaya eklenen dikkat çekici özelliklerden biri de su tüketiminin mahalle ortalamasıyla karşılaştırılabilmesi oldu. Kullanıcılar son aya ait tüketimlerini yaşadıkları mahallenin ortalama tüketimiyle karşılaştırarak su kullanım durumlarını görebiliyor. Bu, özellikle suyun bilinçli kullanımına katkı sağlıyor.

MAHALLEDE KESİNTİ VARSA TELEFONA BİLDİRİM GELİYOR

İZSU Mobil'in yeni sürümüyle anlık bildirim sistemi de devreye alındı. Bildirimleri açan kullanıcılar, kayıtlı aboneliklerinin bulunduğu mahalleyi ilgilendiren su kesintilerinden doğrudan haberdar olabiliyor. Vatandaşlar uygulama üzerinden yalnızca kendi aboneliklerini değil, takip etmek istedikleri farklı abonelikleri de hesaplarına ekleyebiliyor. Böylece aile bireylerine ait aboneliklerin fatura, tüketim ve kesinti bilgileri de aynı hesap üzerinden takip edilebiliyor.

Uygulama ayrıca arıza ve endeks bildirimi yapılmasına, yeni abonelik işlemlerine erişilmesine ve barajların güncel doluluk durumunun tek dokunuşla görüntülenmesine olanak sağlıyor.