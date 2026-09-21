4. Uluslararası Dijital Enerji Fuarı (IDEE 2026), 15-17 Eylül tarihleri arasında düzenlendi.

PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA) - . IDEE 2026 etkinliğinde Huawei Digital Power, 'Her Işığı En İyi Şekilde Değerlendirmek, Elektriksiz Bölgelere Elektrik Sağlamak' teması altında, yenilenebilir enerji uygulamalarında 'şebeke oluşturma + yapay zeka' alanındaki en son uygulamalarını sergiledi. Şirket, kamu hizmetleri, şebeke oluşturucu enerji depolama sistemi (ESS), akıllı mikro şebekeler, ticari ve endüstriyel (C&I) yeşil enerji, ultra hızlı şarj ve şebekeyle etkileşimli yapay zeka veri merkezi (AIDC) alanlarındaki çözümlerini tanıttı.

UTİLİTY: ŞEBEKE OLUŞTURMA İSTİKRARI İLE TAM YAŞAM DÖNGÜSÜ YAPAY ZEKASININ BULUŞMASI

Huawei'nin FusionSolar 9.0 Utility PV Çözümü, sektörün ilk 1000 VAC çözümünü, sektörün ilk şebeke oluşturma özelliğine sahip dizi invertörünü ve sektörün en büyük 11 MW'lık akıllı trafo istasyonunu tanıttı. Bu çözüm, büyük yenilenebilir enerji santrallerinin performans oranı, şebeke uyumluluğu ve akıllı işletme ve bakım (O&M) açısından yeteneklerini daha da artırmaktadır.

Yenilikçi akıllı dizi invertör, şebeke algılama ve salınım sönümleme özelliklerine sahiptir. Yapay zeka açısından, cihaz-kenar-bulut işbirliği temeline dayanan FusionSolar Agent. Bu, müşterilerin elektrik piyasalaşmasıyla ilgili zorlukların üstesinden gelmelerine ve daha yüksek genel faydalar elde etmelerine yardımcı olur. 10 Eylül 2026 tarihinde, Huawei'nin Akıllı I-V Eğrisi Teşhis çözümü, Çin Genel Sertifikasyon Merkezi'nden en yüksek sertifika seviyesi olan L5 testini başarıyla geçti ve bu sertifikayı alan sektördeki ilk çözüm oldu.

ŞEBEKE OLUŞTURUCU ESS: ŞEBEKELERİN İSTİKRARININ SAĞLANMASI VE AKILLI İŞLETME YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Huawei, kısa devre kapasitesi desteği, atalet tepkisi, geniş bantlı salınım sönümleme, birincil frekans regülasyonu, karartma sonrası çalıştırma ve kesintisiz şebekeye bağlanma/şebekeden ayrılma dahil olmak üzere altı adet santral düzeyinde şebeke oluşturma yeteneği geliştirmiştir. Bu özellikler, tüm çalışma koşullarında ve her an tesis genelinde istikrarlı bir şebeke oluşumunu garanti eder.

Huawei, yeni nesil Akıllı Dizi Şebeke Oluşturma ESS Çözümünü tanıttı. Bu çözüm, sektörün ilk 1000 VAC akıllı dizi mimarisini, baralar arası mimariyi ve tesis düzeyinde şebeke oluşturma teknolojisini içermektedir. 1000 VAC voltajını ve sektörün en uygun 12,5 MW/50 MWh'lik güneş paneli dizisini destekleyerek, performans oranını ve enerji aktarım verimliliğini artırırken, ürünün yaşam döngüsü boyunca gelir potansiyelini daha da ortaya çıkarır. Buna ek olarak, bu çözüm dijital ikiz platformuna dayalı olarak elektrik ticareti için daha isabetli bir dijital destek sağlıyor ve hücreden şebekeye uzanan, tam yaşam döngüsünü kapsayanbir güvenlik güvence sistemi oluşturuyor.

AKILLI MİKRO ŞEBEKE: İSTİKRARLI GÜÇ KAYNAĞI İLE EKONOMİK ENERJİ KULLANIMI ARASINDAKİ DENGE

Huawei'nin Akıllı Mikro Şebeke Çözümü, yüksek kalite ve verimlilik, istikrarlı şebeke oluşturma ve daha düşük seviyelendirilmiş elektrik maliyeti (LCOE) özelliklerine sahiptir ve dünya çapında elektriğin hiç bulunmadığı veya yetersiz olduğu birçok bölgede hayata geçirilmiştir.

Güçlü ve zayıf şebeke uyumu, PQ/VSG geçişi ve tam VSG modu çalışmasını destekler. Orta gerilimde şebekeye bağlı/bağlantısız modlar arası geçiş süresi 40 ms'dir. Ayrıca, %5 ile %98 arasında şebeke oluşturma kapasitesine sahip SOC aralığını ve ESS ile jeneratör gruplarıyla birden fazla voltaj kaynağının paralel çalışmasını desteklemektedir. Bu, istikrarlı bir güç kaynağı sağlarken, sistem yapılandırmasının esnekliğini ve enerji verimliliğini daha da artırır.

C&I YEŞİL ENERJİ: ŞEBEKE OLUŞTURMA, ÜRETİM-ŞEBEKE-YÜK-DEPOLAMA SİNERJİSİNİN DEĞERİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR

C&I'nin Her Duruma Uygun Çözümü, yalnızca fotovoltaik (PV), yalnızca enerji depolama sistemi (ESS), PV+ESS, şarj cihazı+ESS ve sanal enerji santrali (VPP) dahil olmak üzere çeşitli senaryolar için tasarlanmıştır. Huawei, bu çözümün küresel ölçekte yaygınlaştırılmasına ilişkin uygulamalarını da paylaştı.

Enerji depolama konusunda ise Huawei, 241 kWh serisi C&I Hibrit Soğutmalı Şebeke Oluşturucu ESS Çözümünü tanıttı. Bu ürün, yenilikçi bir termal yönetim mimarisi sayesinde geleneksel tek soğutma modunu akıllı hibrit soğutma moduna yükseltir. Ayrıca, yenilikçi 'paket düzeyinde optimizasyon 2.0' teknolojisini de sunuyor. Ürün, %91,8'lik bir gidiş-dönüş verimliliği (RTE) ve %100'lük bir deşarj derinliği (DOD) elde ederek sektör ortalamasının üzerine çıkmaktadır.

HUAWEİ FUSİONCHARGE: HER KOŞULDA ULTRA HIZLI ŞARJ AĞLARI İÇİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ PV+ESS+ŞARJ CİHAZI

Huawei FusionCharge, binek ve ticari araçlar için güneş enerjisi sistemlerini (PV), enerji depolama sistemlerini (ESS) ve şarj cihazlarını akıllı bir mikro şebekede bir araya getiriyor. Kendi geliştirdiği sistem, çift şebeke-cihaz koruması, hava-sıvı soğutma ve istasyon gelirini %15'in üzerinde artıran yapay zeka tabanlı programlama özelliklerine sahiptir. Huawei, lojistik, kentsel ve otoyol alanlarındaki iş ortaklarıyla işbirliği yaparak, verimli, şebekeye uyumlu ve kullanıcı dostu bir ultra hızlı şarj ağı kurmayı hedefliyor.

ŞEBEKEYE BAĞLI AIDC: '3+1' - BİLGİ İŞLEM ALTYAPISINI YENİDEN TANIMLAMA

Huawei, '3+1' yeniliklerinden yararlanarak, watt başına token sayısını en üst düzeye çıkarmak amacıyla güvenilir, enerji verimli, hızlı teslim edilebilen ve şebekeyle uyumlu şebeke etkileşimli AIDC sistemini geliştiriyor.

Huawei, şebeke dostu UPS ve ESS özelliklerine sahip MIMO güç mimarisini, yapay zeka destekli megavat düzeyinde bir sıvı soğutma sistemiyle birleştirerek AIDC güç kaynağı ve termal yönetiminde yeni bir çığır açıyor. Buna ek olarak, yapay zeka veri merkezlerini tüm yaşam döngüleri boyunca destekleyerek, bağlantının her aşamasında görünürlük, güvenilirlik ve verimli işletme ve bakım sağlar.

Huawei Digital Power, titiz Ar-Ge, tedarik, üretim ve hizmet süreçleri aracılığıyla baştan sona kaliteye öncelik vermektedir. Aşırı soğuk ve yüksek irtifa gibi zorlu ortamlarda dünya çapında kendini kanıtlamış olan Huawei ürünleri, beklentileri aşan bir performans sergilemeye devam ediyor. Huawei Digital Power, yüksek kaliteyle yenilikçiliği teşvik edecek, müşterilerine uzun vadede güvenilir bir değer sunacak ve sektörle işbirliği yaparak kalite standartlarını yükseltecek ve mükemmelliğe ulaşacaktır.