Roketsan’ın PUSU Silah Sistemi’nden ilk kez hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta, CİRİT Lazer Güdümlü Füze hedefi başarıyla imha etti. Yüksek hassasiyetli atış kabiliyetiyle dikkat çeken CİRİT, sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Roketsan, PUSU Silah Sistemi ve CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile yeni bir başarıya imza attı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, PUSU Silah Sistemi’nden ilk kez bir hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta, 8 kilometre menzilli CİRİT Füzesi’nin hedefi tam isabetle vurduğu duyuruldu.

Roketsan’ın paylaşımında, CİRİT’in yüksek hassasiyetli atış kabiliyetiyle sahadaki gücünü bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

https://twitter.com/roketsan/status/1951186984593920044

PUSU VE CİRİT’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PUSU, pick-up tipi araçlara entegre edilen, yüksek hareket kabiliyetine sahip bir kule üstü silah sistemi. Sistem, 4 adet atışa hazır CİRİT Lazer Güdümlü Füze ve ASELSAN’ın KARAKURT Elektro-Optik Sistemi’ni barındırıyor. Ayrıca 4 adet yedek füze taşıma kapasitesine sahip olan PUSU, düşük maliyeti ve kolay kullanımıyla özellikle asimetrik çatışma alanlarında etkili bir çözüm sunuyor.

CİRİT Füzesi ise 70 mm’lik lazer güdümlü bir sistem olarak, hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş hassasiyeti sağlıyor. Çok maksatlı harp başlığı (zırh delici, anti-personel ve yangın çıkarıcı) ile donatılan füze, helikopter, İHA, kara aracı ve deniz platformları gibi farklı platformlara kolayca entegre edilebiliyor.