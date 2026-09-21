PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA) -HUAWEI CONNECT 2026, Şanghay'da başladı; etkinlik kapsamında HUAWEI AIDC Tesis Zirvesi de düzenlendi. Huawei, şebekeye entegre AIDC çözümünü tanıttı ve watt başına token sayısını en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka altyapısında yeni bir paradigma oluşturdu.

Huawei Yönetim Kurulu Üyesi ve Huawei Digital Power Başkanı Hou Jinlong, zirvede açılış konuşmasını yaptı. Güç temini, güç kalitesi, raf güç kaynağı ve ısı dağılımı ile mühendislik hizmetleri gibi AIDC inşaatındaki zorlukları ele almak üzere mimari yenilik ve sistematik tasarım konusunda dört görüş paylaştı.

Öncelikle, yenilikçi güç mimarisi ve sıvı soğutma sistemi, istikrarlı bir güç kaynağı ve verimli ısı dağılımı sağlayarak kapsamlı bir güvenilirlik ve verimlilik sunar. İkincisi, çok katmanlı bir hibrit enerji depolama sistemi, yerel güç dalgalanmalarını dengeleyerek AIDC'nin güç kalitesini ve şebeke uyumluluğunu artırır. Üçüncüsü, elektrik ve bilgi işlem arasındaki sinerji ile arz ve tüketim arasındaki etkileşim, AIDC'lerin katı yüklerden yeni elektrik sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmelerini sağlamaktadır. Dördüncüsü, inşaat yöntemlerindeki yenilikler ile modüler, prefabrik ve ürün temelli teslimat, teslim süresini önemli ölçüde kısaltmaktadır.

Hou Bey, watt başına token sayısını en üst düzeye çıkarmak ve token başına maliyetleri en aza indirmenin, hesaplama tesislerinin temel rekabet gücü olacağını vurguladı.

HUAWEİ ŞEBEKEYE BAĞLANTILI AIDC ÇÖZÜMÜ TANITILDI

Huawei Digital Power'ın Başkan Yardımcısı Bob He, yenilenebilir enerjinin payı arttıkça elektrik şebekesinin güç elektroniği özelliklerini daha belirgin bir şekilde sergilediğini belirtti. AI iş yüklerinin hızlı ve şiddetli güç dalgalanmalarıyla birleştiğinde, bilgi işlem ve enerji altyapıları artık birbirinden bağımsız değil, derin bir uyum içinde çalışmaktadır. Huawei, '3+1' yeniliklerinden yararlanarak, watt başına token sayısını en üst düzeye çıkarmak amacıyla son derece güvenilir, enerji verimli, hızlı bir şekilde devreye alınabilen ve şebekeye uyumlu bir şebeke etkileşimli AIDC çözümü geliştiriyor.

Watt alanında Huawei, geleceğe yönelik bir MIMO güç kaynağı mimarisi önermektedir. Sektördeki zorlukları aşmak amacıyla Huawei, şebekeye entegre AIDC 1.0 çözümünü piyasaya sürdü. Şebeke uyumlu UPS'leri, akıllı lityum pilleri ve şebeke oluşturucu enerji depolama sistemlerini entegre eden bu çözüm, AIDC'nin elektrik şebekesine uyum sağlamasına ve onu desteklemesine olanak tanırken, yapay zeka iş yükündeki dalgalanmaları da dengeliyor. Soğutma alanında Huawei, yapay zeka destekli bir sıvı soğutma sistemini piyasaya sürdü; bu sistem, çalışma sıvılarının durumunu tahmin ederek önleyici bakım sürecini kolaylaştırıyor.

Bay He'ye göre, Huawei'nin benzersiz avantajı, uçtan uca enerji ve tam yığın yapay zeka yeteneklerinde yatmaktadır.

BİLGİ İŞLEM VE ELEKTRİK ARASINDAKİ SİNERJİ: YAPAY ZEKA ÇAĞI İÇİN SAĞLAM BİR TEMEL OLUŞTURUYOR

Hızla gelişen yapay zeka, token sayısında keskin bir artışa yol açarak yapay zeka altyapısına yönelik gereksinimleri artırmıştır. Huawei Bilgi İşlem Strateji Planlama Birimi Baş Uzmanı Xia Qin, AIDC'nin entegre ve koordineli bir bilgi işlem-ağ-depolama mimarisine doğru evrim geçirdiğini ve enerjinin altyapı için temel bir unsur olduğunu belirtti. Son derece güvenilir, enerji verimli ve hızla devreye alınabilen bir enerji sistemi, hiper ölçekli yapay zeka hesaplama kümelerinin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar ve ajansal çağda büyük ölçekli eğitim ve çıkarım işlemleri için sağlam bir temel oluşturur.

Geleneksel veri merkezlerinin elektrik şebekesiyle etkileşimi sınırlıdır. Bununla birlikte, yapay zeka iş yükleri sık sık değişime maruz kalır ve bu durum, şebekeden kopma ve dengesiz geniş bant salınımı gibi şebeke işletim sorunlarına kolayca yol açabilir. VNET Group'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Josh Chen, enerji kaynakları, kampüsler ve binaların, enerji kaynakları arasında karşılıklı destek sağlanması, kampüsler içinde zamanlama yapılması ve binalara doğru akım (DC) güç kaynağı sağlanması amacıyla yeniden tanımlanabileceğini belirtti. Bu, doğrudan yeşil enerji bağlantısı ve aktif mikro şebekeleri merkezine alan yeni bir enerji sistemi oluşturacak ve GW düzeyindeki AIDC için güvenilir ve istikrarlı bir enerji tedariki sağlayacaktır.

SenseTime'ın SenseCore İş Grubu'na bağlı Akıllı Hesaplama Merkezi Genel Müdürü Lin Hai, zirvede SenseTime'ın akıllı hesaplama sistemlerinin verimliliğindeki gelişimi, PUE'den TPW'ye kadar ayrıntılı olarak anlattı. SenseCore, IDC'nin güç kullanım verimliliği (PUE) odaklı enerji verimliliği yönetiminden, güç tüketimini doğrudan token üretimi ile ilişkilendiren ve santraller ile şebekelerden IDC raf hizmetlerine, bulut bilişim hizmetlerine ve model hizmetlerine kadar tüm zinciri kapsayan, watt başına token odaklı uçtan uca verimlilik yönetimine geçişini desteklemektedir. Bu, yapay zeka üretiminin özünü yansıtan bir ölçüttür. SenseCore, uçtan uca optimizasyon sayesinde TPW'yi %80 oranında artırdı.

HUAWEI CONNECT 2026 etkinliğinde Huawei, yapay zeka küme altyapısı için son derece güvenilir, enerji verimli ve hızlı bir bilgi işlem altyapısı oluşturmak amacıyla şebekeye entegre AIDC çözümünü ve tek elden sunulan yapay zeka çıkarım çözümünü sergiledi.