Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, operasyonun ilçede güvenliğin sağlanması ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik kararlı çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 10 adet Glock marka ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi.

