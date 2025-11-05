Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜ iş birliğiyle düzenlenen 'Yeşil Akıl Buluşmaları: Birlikte Sıfır Atık' konulu bilim söyleşilerinin ilki Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile SAÜ iş birliğiyle düzenlenen 'Yeşil Akıl Buluşmaları: Birlikte Sıfır Atık' söyleşileri OSM'de başladı. Alanında uzman akademisyenler, STK temsileri ve muhtarlar daha yeşil, yaşanabilir, temiz ve sürdürülebilir bir şehrin nasıl mümkün olacağını konuştu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygınar Çil ise Sakarya'da başlayan Depozito Atık Yönetim Sistemi ile hayata geçirilen çeşitli projeler hakkında bilgi verdi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil, SAÜ Öğretim Görevlisi Erdal Hoş, SAÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Aliye Suna Erses Yay, SUBÜ Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Hulusi Dede, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, muhtarlar ve akademisyenler katıldı.

DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN:

Katılımcıların görüş ve önerileriyle interaktif bir program gerçekleşirken, programın moderatörlüğünü SAÜ Öğretim Görevlisi Erdal Hoş gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Aliye Suna Erses Yay, sıfır atık ve çevresel etkileri konusunda bilgilendirme yaptı. Daha yaşanabilir, temiz, sıfır atık hedefiyle büyüyen bir Sakarya ve Türkiye için atılması gereken adımlar konuşuldu.

'YIL BAŞINA KADAR YENİ MAKİNALARI ŞEHRE KAZANDIRACAĞIZ'

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil, 'Büyükşehir Belediyesi olarak atık konusunda oldukça hassas davranıyoruz. Yemek artıklarını çöpe göndermek yerine, sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak amacıyla Mama Üretim Tesisimizi kurduk. Bu çalışma, hem çevreye hem de can dostlarımıza duyduğumuz sorumluluğun en güzel göstergesi. Aslında yaptığımız şey, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'yla ve ülkemizin Sıfır Atık politikalarıyla birebir örtüşüyor. Atığı kaynağında dönüştürerek hem israfı önlüyor hem de doğaya, yaşama ve hayvanlara değer katıyoruz. Sakarya, Depozito İade Sistemi'nde Türkiye'nin ilk pilot ili oldu ve vatandaşlarımızdan büyük bir destek gördük. İnşallah yılbaşına kadar yeni makineleri de şehrimize kazandırarak bu dönüşüm zincirini daha da güçlendireceğiz' dedi.

'ASIL HEDEF ATIKLARI KAYNAĞINDA AZALTMAK'

Doç. Dr. Yay sözlerini şöyle tamamladı: 'Türkiye ise bu konuda çok geç kalmadı; 1991'de ilk Katı Atık Yönetmeliğini yürürlüğe koydu. Ancak plansız depolama yöntemleri, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ciddi sorunlara yol açtı. Nitekim yanlış depolama uygulamaları, 33 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik olaylara kadar vardı. Önce atığı azaltmak, sonra geri dönüştürmek, geri dönüştüremiyorsak bertaraf etmek. İşte 'Sıfır Atık' felsefesi de tam olarak bu düşünceden doğdu.'

Sıfır atık hedefinde yöneticilerin, eğitim kurumlarının ve toplumda oluşturulacak farkındalığın önemli bir role sahip olduğunun altı çizildi.