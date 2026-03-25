Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, 2019-2026 yılları arasında Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirdiği yatırımlarla kent merkezinin altyapısını güçlendirdi. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atıksu ve üstyapı çalışmalarını kapsayan projeler için toplam 3 milyar 515 milyon 670 bin 924 TL yatırım yapıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Muratpaşa'da yürüttüğü yatırımlarla ilçenin altyapısını çağın gerekliliklerine uygun hale getirirken, artan nüfus yoğunluğu ve kent merkezindeki artan hizmet ihtiyacını dikkate alan projeleri de bir bir hayata geçirdi. Yürütülen çalışmalarla hem mevcut ihtiyaçlara çözüm üretildi hem de geleceğe dönük güçlü ve dayanıklı bir altyapı ağı oluşturuluyor.

İÇME SUYUNDA GÜÇLÜ YENİLEME HAMLESİ

Muratpaşa genelinde 86 bin 846 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Ekonomik ömrünü tamamlayan boru hatları modern malzemelerle yenilenirken, yeni yerleşim alanlarının da sisteme entegrasyonu sağlandı. Bu kapsamda içme suyu yatırımları için 1 milyar 514 milyon 802 bin 741 TL kaynak kullanıldı.

KANALİZASYON ALTYAPISI MODERNİZE EDİLDİ

İlçede 15 bin 578 metre kanalizasyon hattı döşenerek mevcut şebeke güçlendirildi. Çevre ve halk sağlığını önceleyen çalışmalar kapsamında 101 milyon 184 bin 584 TL yatırım gerçekleştirildi.

ATIKSU YATIRIMLARIYLA ÇEVREYE DUYARLI SİSTEM

Atıksu altyapısı ve arıtma sistemlerine yönelik projeler için 878 milyon 390 bin 182 TL yatırım yapıldı. Bu çalışmalar sayesinde atık suların çevreye zarar vermeden toplanması ve arıtılması sağlanarak sürdürülebilir çevre yönetimine katkı sunuldu.

YAĞMUR SUYU HATLARIYLA TAŞKIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Yoğun yağışlarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla 15 bin 49 metre yağmur suyu hattı inşa edildi. Bu çalışmalar için 102 milyon 719 bin 749 TL kaynak ayrıldı.

ASFALT VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

Altyapı imalatlarının ardından üstyapı düzenlemeleri de hız kesmeden sürdürüldü. İlçe genelinde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları için 432 milyon 105 bin 562 TL yatırım yapıldı. Böylece altyapı sonrası yollar modern ve güvenli hale getirildi.

HİZMET VE DİĞER YATIRIMLAR

Tesis, ekipman ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik diğer yatırımların toplam tutarı ise 486 milyon 468 bin 105 TL oldu. Bu yatırımlarla ASAT'ın Muratpaşa'daki hizmet kalitesi ve müdahale kapasitesi güçlendirildi.